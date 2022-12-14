تقارير مغربية: وقف الجسر الجوى بين الدار البيضاء والدوحة

أفادت تقارير صحفية بأن السلطات المغربية قررت وقف الجسر الجوي بين الدار البيضاء والعاصمة القطرية الدوحة، لنقل الجماهير لحضور مباراة أسود الأطلس وفرنسا بكأس العالم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "المنتخب المغربي": "فإن الخطوط الملكية المغربية، أعلنت عن إلغاء عدد من الرحلات بين الدار البيضاء والدوحة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية".

وأوضحت الصحيفة: "أن الشركة المغربية بصدد إعادة ثمن التذاكر إلى زبائنها في أقرب وقت"، مطالبًا الجماهير بعدم التوجه إلى المطار بعد إلغاء هذه الرحلات.

وأشارت الصحفية إلى أن الخطوط الملكية المغربية تقدم اعتذارها عن هذا الإزعاج الخارج عن إرادتها للجماهير التي كنت ترغب في مساندة وتشجيع أسود الأطلس أمام منتخب فرنسا.

وكنت الخطوط الملكية المغربية أعلنت، في وقت سابق، أنها ستسير 30 رحلة إضافية، لنقل مشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي المقررة.

موعد مباراة منتخب المغرب وفرنسا بكأس العالم

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي، في تمام التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد «البيت»، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".

وكان أسود الأطلس استهلوا ظهورهم خلال مونديال قطر بالتواجد في المجموعة السادسة رفقة منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

واستطاع منتخب المغرب العبور إلى الدور التالي، عقب تربعه على مجموعته برصيد 7 نقاط، من فوزين على بلجيكا وكندا، والتعادل السلبي دون أهداف أمام منتخب كرواتيا.

وفي دور الـ16، تم إقصاء منتخب إسبانيا عن طريق ضربات الجزاء 3- 0، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ثم في دور الثمانية، واصل أسود الأطلس كتابة التاريخ عندما تمكن من الإطاحة بمنتخب البرتغال بهدف نظيف.

وبهذه النتائج، يعد المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي على حد سواء، يحقق هذا الإنجاز التاريخي والفريدة، بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، منذ أول نسخة من المونديال أقيمت في أوروجواى عام 1930.