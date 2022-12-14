رئيس مركز البداري يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باستمرار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها لتحقيق خطط التنمية المستدامة ورفع وتطوير قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وشدد اللواء عصام سعد، على تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات لنهو الأعمال لهذه المشروعات في المواعيد المحددة وطبقًا للمواصفات والمعايير المقررة مؤكدًا أهمية الاطمئنان على سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها للانتهاء من تلك المشروعات.

وفي هذا الإطار تفقد محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها بقرى مركز البداري ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي من بينها تنفيذ شبكات الصرف الصحى والتي تخدم قرية العقال القبلي وتوابعها وشبكات الصرف الصحي والتي تخدم قرية العقال البحري.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تفقد محطة مرشحات تل زايد بالبداري و التي تخدم مركزي البداري وساحل سليم، والتي يجري حاليًا أعمال إحلال وتجديد المحطة القائمة وإقامة توسعات بها بإجمالي تكلفة 400 مليون جنيه.

كما تابع رئيس مركز ومدينة البداري أعمال توسعة محطة مرشحات البداري وساحل سليم للاطمئنان على مدى سير العمل ومعدلات التنفيذ رافقه خلالها رؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مسؤولي القطاعات المعنية.

وأشار رئيس البداري أن هذا يأتي في إطار المتابعة الدورية لانتظام وسير العمل بكافة المشروعات للتأكد من جودة الأعمال ومعدلات التنفيذ حرصًا لتقديم أفضل خدمات ممكنة للمواطنين.