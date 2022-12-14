بريطانيا: وفاة 3 مهاجرين بسبب انقلاب قارب مطاطى يحمل أكثر من 40 فى بحر المانش

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد أن واجه قارب مهاجرين صعوبات خطيرة بسبب انقلاب قارب مطاطي يحمل أكثر من 40 في بحر المانش المتجمد بعد انخفاض درجات الحرارة إلى -4 درجة مئوية.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، استقبل خفر السواحل البريطاني مكالمات الطوارئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وحسب الصحيفة، فإن عملية الإنقاذ تعد أكبر عملية معروفة يتم إطلاقها في القناة منذ أن قُتل ما لا يقل عن 27 مهاجراً بعد أن بدأ زورقهم في امتصاص المياه في نوفمبر 2021.

وذكرت قناة LBC أن 43 شخصًا قد تم إنقاذهم أحياء من الكارثة لكنهم يقاتلون من أجل حياتهم في المستشفى.

وأظهر موقع رادار Marine Traffic مجموعة من السفن في القناة بين Lydd في Kent وCap Gris Nez في فرنسا.

وقالت المصادر، وفقا للصحيفة، المشاركة في عملية البحث والإنقاذ إن هناك "قتلى" و"تم نقل الضحايا جوًا" من البحر.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا العبور المأساوي كان هو الأول منذ يوم الأحد حيث اجتاحت درجات حرارة دون الصفر الجنوب الشرقي وجاء بعد يوم من كشف رئيس الوزراء عن خطة جديدة من خمس نقاط لمعالجة الهجرة غير الشرعية التي تستهدف على وجه التحديد الأشخاص القادمين من ألبانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت سابق، لمجلس العموم: "يكفي هذا" وإن النظام "غير عادل".

ووفقا للصحيفة، فقد تم نصب خيام الطب الشرعي في محطة RNLI في ميناء دوفر بعد عملية بحث وإنقاذ كبيرة بدأت في القناة قبالة ساحل Dungeness

وقال مصدر فرنسي "بدأت العملية قبل الرابعة فجرا بقليل، وفقا للصحيفة.

ويعتقد أن هناك وفيات، حيث تقوم طائرات هليكوبتر من بريطانيا وفرنسا بعمليات نقل جوي، وذلك وفقا للصحيفة.