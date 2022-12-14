طرح 1090 طن أرز تموينى وحر بالمجمعات الاستهلاكية فى قنا

صرّح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأنه تم طرح 1090 طن أرز معبأ، ما بين أرز تمويني، وأرز حر، وأرز حر فاخر في فروع شركة المصرية 2000 بمختلف مدن المحافظة، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير السلع الاستراتيجية، وسد احتياجات المواطنين من تلك السلع، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية تتابع توافر السلع والأسعار بالأسواق يوميًا، بهدف رصد أى نقص في السلع ومن ثم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لسد أي عجز.

وأضاف الداودي أن الكميات المتوفرة من الأرز تشمل: 600 طن أرز تمويني، بسعر 10.5 جنيه، متوفر بفروع شركة المصرية 2000، و430 طن أرز حر بسعر 14.5 جنيه، متوفر بفروع شركة المصرية أيضًا، و60 طن أرز حر فاخر كسر 3% بسعر 18 جنيه، متوفر بالمجمعات الاستهلاكية المختلفة، لافتًا إلى أنه سيتم وصول دفعات أخرى من الأرز، وكل السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، لضمان توافر تلك السلع بكميات كافية بالأسواق والمحلات.

وتابع محافظ قنا أن الأجهزة الرقابية تشن حملات يومية بجميع مراكز المحافظة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية، ومدى التزام التجار بالأسعار المقررة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة المعروض من السلع، والتغلب على ظاهرة الارتفاع العشوائي في الأسعار، مشيرًا إلى أنه يتابع يوميًا أسعار السلع الأساسية، ومدى توافرها في الأسواق على مستوى كل المراكز، من خلال التقارير الدورية للأجهزة المختصة.