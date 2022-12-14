الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص فى مشاجرة بسبب «توك توك» بالغربية

جريدة الدستور

لقي شخص حتفه، الأربعاء، إثر ضربه بـ"قالب طوب" على رأسه في مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين، بسبب توك توك بمنطقة الغفران بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة الغفران ووفاة أحد الأشخاص، وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين رجل في العقد السادس من العمر وآخرين بسبب توك توك قامت على إثرها والدة الطرف الثاني بضربه على رأسه بقالب طوب، وتوفي متأثرًا بإصاباته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مشاجرة محافظة الغربية منطقة الغفران مدينة طنطا شرطة النجدة قالب طوب

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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