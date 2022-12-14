الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انخفاض أسهم أوروبا وسط ترقب لقرار الاحتياطى الاتحادى بشأن أسعار الفائدة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، من أعلى مستوياتها في أسبوع تقريبا والتي لمستها في الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمائة بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش.
وارتفع المؤشر بأكثر من واحد بالمائة أمس الثلاثاء حيث تلقت الأسهم على مستوى العالم دعما من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، مما عزز الآمال في أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وسجلت معظم القطاعات المسجلة على المؤشر ستوكس 600 انخفاضا اليوم الأربعاء. وانخفضت أسهم قطاع السفر والترفيه 1.1 بالمائة لتأتي في الصدارة، تليها أسهم قطاع التكنولوجيا التي تراجعت 0.8 بالمائة.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.3 بالمائة، وحققت أسهم قطاع البنوك ارتفاعا أيضًا.

وعلى الرغم من تحقيق شركة تي.يو.آي، أكبر شركة للعطلات في العالم، أرباحا في السنة المالية الأخيرة فقد تراجعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة لندن 4.8 بالمائة لتكون أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600.

الأسهم الأوروبية مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بيانات التضخم الأمريكية

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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