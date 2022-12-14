محمد الباز عن «مستريحة تيك توك»: هل إحنا شعب سهل يتضحك عليه؟ (فيديو)

علّق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، على قضية البلوجر هدير عاطف، الشهيرة بـ«مستريحة التيك توك»، متسائلًا: «هل إحنا شعب سهل يتضحك عليه؟».

وقال محمد الباز، خلال برنامجه الأسبوعي «البساط أحمدي» على "فيسبوك"، إنّ التشكيل العصابي مكوّن من 4 أشخاص، وهم، هدير عاطف، وزوجها بلال محمود، وأخت زوجها هاجر محمود، وزوج هاجر، تامر عادل.

وأضاف: «هدير عاطف بلوجر وعندها متابعين على تيك توك، واستغلت شهرتها وقالت عندنا شركات وهستثمر فلوسكم في السيارات والعقارات والأوراق المالية، والناس دفعت الفلوس ومسألتش عن الشركات دي، وبالفعل وقعوا عقود وتم الاتفاق على الأرباح».

ولفت إلى أنه بإجراء التحريات وجِد في حساب بلال محمود، زوج هدير عاطف، 350 مليون جنيه، معلقًا: «لما تيجي تقولي الناس عندها مشاكل وكل يوم بيطلع قضايا مستريحين، هقول أكيد في عندنا مشكلة، لأن إزاي يكون في كل هذه الثقة في واحدة على تيك توك؟».

وأردف: «بنتكلم في شخص واحد في حسابه 350 مليون، وباقي 3 آخرين، ودي حاجة تمخول، لأن في ظل المشاكل والأزمات تلاقي حوادث مستريحين تلخبطك».