الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألمانى: بوتين أخطأ جميع أهدافه فى حرب أوكرانيا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ جميع أهدافه في الحرب على أوكرانيا.

وأضاف شولتس، في بيان حكومي أدلى به في البرلمان (بوندستاج)، اليوم الأربعاء: "لم تنجح أي واحدة من خطط بوتين"، مضيفًا أن "بوتين أخطأ التقدير على نحو جذري".

وذكر شولتس، أن بوتين اعتقد أن قواته سوف تجتاح أوكرانيا في غضون أيام، مضيفًا أن بوتين افترض أن أوروبا والغرب الديمقراطي منقسم بدرجة لن تمكنه من مساعدة أوكرانيا بشكل فعال. 

وقال شولتس: "كان يعتقد أنه يمكن أن يجفف تضامن أوروبا بإغلاق صنبور الغاز".

وتابع أن بوتين انخدع "بشأن شجاعة الأوكرانيين، وبشأن أوروبا، وبشأن سمة ديمقراطياتنا، وإرادتنا في مقاومة هوس القوة العظمى والإمبريالية، هذه هي القصة الحقيقية لهذا العام 2022، أوكرانيا تقاوم العدوان الروسي، لكن الغرب قبل التحدي أيضًا".

وأضاف شولتس: "بالتعاون مع أصدقائنا وشركائنا، دعمنا أوكرانيا بحزم، ماليًا وإنسانيًا وبالسلاح، هذا الدعم سنواصله طالما كانت هناك حاجة إليه، في هذه الأسابيع ينتهي عام صعب للغاية"، واصفًا حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا بأنها نقطة تحول مفزعة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه "في ليلة 13- 12 ديسمبر الجاري تم القضاء على أكثر من 15 جنديًا من القوات المسلحة الروسية في منطقة مستوطنة نوفوايدار بمنطقة لوهانسك، وفي منطقة زابوريجيا، تكبد العدو نحو 100 جريح في صفوف قواته، وتم تدمير مخزن ذخيرة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، قصفت الوحدات الصاروخية والمدفعية للقوات الأوكرانية موقعين للقيادة الروسية وأربع مجموعات من الأفراد".

يذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية قضت على حوالي 95260 من الغزاة الروس في الفترة من 24 فبراير إلى 13 ديسمبر.

المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوندستاج

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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