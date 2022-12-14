تفاصيل أجندة القمة الأمريكية الأفريقية اليوم

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرحب بقادة أفريقيا في القمة الأمريكية الإفريقية في محاولة للتراجع عن الصورة التي تصدرت المشهد لفترة طويلة وهي إهمال الولايات المتحدة للقارة الإفريقية، كما نشرت أجندة القمة وجدول أعمال اليوم.

القمة الأمريكية الأفريقية

قالت بلومبرج: يبذل الرئيس الأمريكي جو بايدن قصارى جهده لإصلاح الصورة التي كانت تفيد بأن واشنطن أهملت القارة بينما الصين وروسيا تحرزان طريقهما في قلب القارة السمراء.

وسيحصل بايدن، على فرصة اليوم الأربعاء عندما يستضيف القمة الأولى من نوعها منذ ثماني سنوات، والتي ستشهد تفاعله شخصيًا مع قادة من القارة بشأن التجارة والمناخ والحكم.

ويشتمل جدول المنتدى مع رجال الأعمال الأمريكيين وعشاء اليوم الأربعاء في البيت الأبيض للقادة وأزواجهم وسيلتقي بايدن بوفود من حوالي 50 دولة أفريقية بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي.

ولكن المسؤولين الأمريكيين يعترفون بأنهم يواجهون معركة شاقة في إقناع القادة الأفارقة بأنهم ملتزمون بعكس سنوات من عدم الانتباه.

انضمام الاتحاد الافريقي لمجموعة العشرين

وكجزء من هذا الجهد، قالت بلومبرج: سيعلن بايدن أن الولايات المتحدة تدعم محاولة انضمام الاتحاد الأفريقي إلى منتدى مجموعة العشرين كعضو دائم ولشغل القارة بمقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما تعين الولايات المتحدة الدبلوماسي المخضرم جوني كارسون كممثل خاص جديد لتنفيذ قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا لدفع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس وكبار المسؤولين في مجلس الوزراء - بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين - عن خطط للسفر إلى القارة في عام 2023.

وستستضيف الإدارة منتدى حول تحسين الأمن الغذائي في خضم الحرب في أوكرانيا، صادرات الحبوب والأسمدة المتعثرة.

55 مليار دولار لتمويل أفريقيا

كما سيخصص البيت الأبيض 55 مليار دولار لتمويل أفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمعالجة الأولويات القصوى ، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ.

ورفض مسؤولو البيت الأبيض الإفصاح عن تفاصيل استثمارات بقيمة 55 مليار دولار قبل القمة، والإجمالي يتضاءل مقارنة بقروض البنية التحتية البالغة 700 مليار دولار التي قدمتها الصين في جميع أنحاء القارة.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الثلاثاء إن الجهود تشير إلى نوايا الولايات المتحدة "لإجراء متابعة حقيقية وحقيقية" للقمة وقال سوليفان: "نحن ندرك جيدًا هذه الحجة التي تقول: "حسنًا، ستعقد هذه القمة ثم يعود الجميع إلى ديارهم، ألا يعود الأمر إلى العمل كالمعتاد؟

أجندة اليوم الأربعاء

وسيركز الاجتماع الأول الذي سيرأسه بايدن يوم الأربعاء على "أجندة 2063"، وهي خطة تنمية كتبها الاتحاد الأفريقي بشكل مستقل وأبرزها القادة هناك كأولوية ومن المتوقع أيضًا أن تحتل المحادثات حول تجديد وتوسيع القانون الأمريكي للنمو والفرص في إفريقيا - وهو قانون يُعرف باسم قانون أغوا يسمح بالوصول الموسع إلى السوق الأمريكية - مركز الصدارة.

أفريقيا قلقة

من جانبها قالت السفيرة الرواندية لدى الولايات المتحدة ماتيلد موكانتابانا للممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في حفل غداء لمجموعة السياسة الخارجية النسائية في 8 ديسمبر: "لطالما كانت إفريقيا متخلفة عندما يتعلق الأمر بالمصالح والتجارة".

وأضافت أن القارة يُنظر إليها أحيانًا على أنها "مكان بديل بين القوى العظمى" مثل الولايات المتحدة والصين. واشتكت من أن دولًا من بينها رواندا قد عوقبت بموجب قانون أغوا.