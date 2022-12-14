الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رجال الجبلاية غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة

مصالح أعضاء الجبلاية تهدد سمعة مصر على المستوى الإفريقى

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة من العيار الثقيل، قد تكون سببًا فى تجميد ممثلى مصر فى البطولات الإفريقية للموسم الجديد، بعد ترشيح ثلاثى أعضاء المجلس محمد أبو الوفا وإيهاب الكومى ودينا الرفاعى بالإضافة لمسئولة عن الكرة النسائية بالمخالفة لشورط الترشح.

يرشح اتحاد الكرة كل عام 4 شخصيات بينهم سيدتان لمراقبة المباريات التى ينظمها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، سواء بطولات أندية أو منتخبات، بشرط أن يجيد المرشحون اللغتين الإنجليزية أوالفرنسية .

وأكد المصدر أن ثلاثى الجبلاية أصروا على تسجيل أسماءهم فى الخطاب الرسمى الذى تم ارساله للكاف ليكونوا ممثلى الجبلاية فى الإشراف على مباريات الاتحاد الافريقى، رغم عدم توافر الشرط ،فهم لايجيدون الإنجليزية أو الفرنسية .

وأوضح المصدر أن اول اجتماع تنسيقى للرباعى تم عن طريق الفيديو كونفرانس من داخل مقر الجبلاية، واضطر المرشحون لاستقدام اثنان من المترجمين المعتمدين على حساب اتحاد الكرة للقيام بأعمال الترجمة أثناء ورشة العمل، ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق أمام الإفارقة الذى أبدو غضبهم من الأمر وعدم تقبلهم لما يقوم به مسئولى الجبلاية .

وأضاف المصدر أن ورشة العمل التى أجريت أمس الاول عن طريق الفيديو كونفرانس انتهت وسط استياء من جانب مسئولى الكاف، لكن القادم سيكون أصعب لان ثلاثى الجبلاية لن يتمكنوا من التاقلم مع الوضع فى الاجتماعات المباشرة او السفريات خارج مصر وبالتالى سيكون قرار الكاف هو عدم اسناد أى مباريات لهم وبالتالى يخسر الاتحاد المصرى حقه فى مشاركة 4 اشخاص من الكوادر الإدارية الخاصة به فى مباريات الكاف .

واختتم المصدر أن هناك كوادر داخل اتحاد الكرة تجيد التحدث باللغتين الإنجليزوية والفرنسية، لكن إصرار اعضاء الجبلاية ورغبتهم فى السفر والحصول على البدلات التى يخصصها الاتحاد الإفريقى كان سببًا فى هذة الورطة التى تسىء لسمعة مصر على المستوى الإفريقى .

 

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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