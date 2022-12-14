الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، وخلال الثلاثة أيام المقبلة، حيث تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ووفقًا لمنشور هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، تسجل القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء ٢٥ درجة مئوية والسواحل الشمالية ٢٤ درجة مئوية، أما شمال الصعيد ٢٦ درجة مئوية، وجنوب الصعيد ٢٧ درجة مئوية، فيما جاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 14 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 22- الصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 21- الصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 26- الصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد العظمى 24- الصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 28– الصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 15 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 21- الصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 22- الصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 25- الصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد العظمى 24- الصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 28 – الصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 16 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 24- الصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 24- الصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 27- الصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد العظمى 26- الصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 29 – الصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 17 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 24- الصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 23- الصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء العظمى 27- الصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد العظمى 25- الصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 29 – الصغرى 12 درجة.

سقوط امطار خفيفه درجة حرارة القاهرة الكبرى الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الوجه البحري

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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