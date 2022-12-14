الطماطم بـ3.5 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 14-12-2022

استقرات أسعار الخضروات اليوم الاربعاء 14-12-2022 لدى التجار بالسوق المحلية، مع مراعاة اختلافها نسبيًا من منطقة إلى أخرى.

أسعار الخضروات اليوم الاربعاء:

سعر الطماطم بين 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر البطاطس بين 4 : 6.75 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ3.5: 5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الكوسة من 4.5 : 6.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر الجزر من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الفاصوليا من 4 : 8 جنيهات للكيلو (شوال- تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 4 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 4 : 5 جنيهات للكيلو (شوال- كرتونة- قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 4 : 5 جنيهات للكيلو (شوال- قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 6 : 10 جنيهات للكيلو (قفص- شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 6 : 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 5 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 14 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الملوخية بين 3 : 7 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار صوب 4.5 : 6 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

سعر الخيار بلدي 4 : 6 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البامية من 16 : 20 جنيهًا.

سعر القلقاس من 4 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 7 : 11 جنيهًا للكيلو (شوال- كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو (شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البطاطا 2 : 4 جنيهات للكيلو.

أسعار زيتون تفاحي 17 : 27 جنيهًا للكيلو.

أسعار السبانخ 5 : 7 جنيهات للكيلو.

سعر بصل أخضر 6 جنيهات.

سعر البسلة 11 : 15 جنيهًا.

أسعار زيتون عزيزي لكويد 14 : 24 جنيهًا للكيلو

أسعار الخس 6 : 10 جنيهات للكيلو (الربطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 : 8 جنيهات (الربطة 3 كيلو).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (القطعة).

سعر كرنب سلطة 8 جنيهات (الواحدة 2 كيلو).

سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه (الواحدة كيلو).

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو).

سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 4 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 ربطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 ربطات كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (الطبق 250ج).

وبالنسبة للأعشاب فقد تراوح سعر الزنجبيل 40 : 60 جنيهًا للكيلو (قفص).