الطماطم بـ3.5 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 14-12-2022
استقرات أسعار الخضروات اليوم الاربعاء 14-12-2022 لدى التجار بالسوق المحلية، مع مراعاة اختلافها نسبيًا من منطقة إلى أخرى.
أسعار الخضروات اليوم الاربعاء:
سعر الطماطم بين 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص).
سعر البطاطس بين 4 : 6.75 جنيهات للكيلو (شوال).
سعر البصل بـ3.5: 5 جنيه للكيلو (شوال).
سعر الكوسة من 4.5 : 6.5 جنيه للكيلو (قفص).
سعر الجزر من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال).
سعر الفاصوليا من 4 : 8 جنيهات للكيلو (شوال- تكنة بلاستيك).
سعر الباذنجان البلدي 4 : 6 جنيهات للكيلو.
سعر الباذنجان الرومي 4 : 5 جنيهات للكيلو (شوال- كرتونة- قفص).
سعر الباذنجان الأبيض من 4 : 5 جنيهات للكيلو (شوال- قفص).
سعر الفلفل الرومي بلدي 6 : 10 جنيهات للكيلو (قفص- شوال).
سعر الفلفل الرومي صوب 6 : 10 جنيهات للكيلو.
سعر الفلفل حامي بلدي من 5 : 8 جنيهات للكيلو.
سعر الفلفل الألوان من 14 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص).
سعر الملوخية بين 3 : 7 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).
سعر الخيار صوب 4.5 : 6 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).
سعر الخيار بلدي 4 : 6 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو).
أسعار البامية من 16 : 20 جنيهًا.
سعر القلقاس من 4 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).
أسعار الثوم من 7 : 11 جنيهًا للكيلو (شوال- كرتونة).
سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو (شوال).
أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).
أسعار البطاطا 2 : 4 جنيهات للكيلو.
أسعار زيتون تفاحي 17 : 27 جنيهًا للكيلو.
أسعار السبانخ 5 : 7 جنيهات للكيلو.
سعر بصل أخضر 6 جنيهات.
سعر البسلة 11 : 15 جنيهًا.
أسعار زيتون عزيزي لكويد 14 : 24 جنيهًا للكيلو
أسعار الخس 6 : 10 جنيهات للكيلو (الربطة 3 كيلو).
سعر خس الكابوتشي 5 : 8 جنيهات (الربطة 3 كيلو).
سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (القطعة).
سعر كرنب سلطة 8 جنيهات (الواحدة 2 كيلو).
سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه (الواحدة كيلو).
سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو).
سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.
سعر فجل أحمر 3 : 4 جنيهات (الرابطة كيلو)
شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).
بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).
جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).
كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).
سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 ربطة).
سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 ربطات كيلو).
سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (القطعة 6 كجم).
سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (الطبق 250ج).
وبالنسبة للأعشاب فقد تراوح سعر الزنجبيل 40 : 60 جنيهًا للكيلو (قفص).