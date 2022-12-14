100 جنيه ارتفاع في أسعار الأرز «عريض الحبة» اليوم

ارتفعت أسعار الأرز، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر، في السوق المحلي لدى تاجر الجملة، إذ صعدت أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير، وسجل الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3%، زيادة بمقدار يتراوح من 300 حتى 500 جنيه بالطن، وارتفعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، بمقدار يتراوح من 100 : 300 جنيه بالطن.

أسعار الأرز للجملة

ارتفعت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» اليوم بمقدار 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 10.700 جنيه، وصعدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 10.500 جنيه، مقارنة بسعره أمس 10.200 جنيه، أي بمقدار زيادة 300 جنيه بالطن ،قفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 500 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 16.300 جنيه ،وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 15.800 جنيه، بدلًا من 15.500 جنيه، أي بمقدار ارتفاع 300 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 18 جنيهًا.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة

هبطت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد يناير 2023 خلال تعاملات اليوم، 16.735 دولار للقنطار، وقت كتابة هذا الخبر.

كما نزل عقد مارس 2023، ليسجل 17.105 دولار للقنطار، منخفضًا بنحو 0.025 دولار، أي بنسبة 0.15%.

وقرر الدكتور علي المصيلحي، ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض للإخطار، بما لديهم من كميات حتى يوم 25-12-2022.

كما قرر وزير التموين مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15-1-2023، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.

وأشار الوزير إلى أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء.