عاصفة مدمرة تضرب أنحاء من أمريكا والسلطات تلغي نحو 1000 رحلة جوية

هبت عاصفة شتوية مدمرة في أنحاء الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لتوصيل ظروف تشبه العواصف الثلجية إلى غريت بلينز بعد ساعات من هبوط الأعاصير في أجزاء من تكساس وأوكلاهوما ولويزيانا.

ووفقاً لوكالة «أسوشيتد برس»، فإنه تم تأكيد خمسة أعاصير في جميع أنحاء شمال تكساس حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء بناءً على تقارير الفيديو وشهود العيان، ولكن من المحتمل أن يكون العشرات قد حدث، حسبما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في فورت وورث، تكساس.

ولحقت أضرار بعشرات المنازل والشركات بسبب خط العواصف الرعدية، وأصيب عدة أشخاص في الضواحي والمحافظات الواقعة شمال منطقة دالاس - فورت وورث، كما تم تأجيل أكثر من 1000 رحلة جوية من وإلى مطارات المنطقة، وتم إلغاء أكثر من 100 ، وفقًا لخدمة التتبع FlightAware.

ووفقا للتقرير، فقد شخصان ودُمرت منازل يوم الثلاثاء عندما ضرب إعصار فورس ، لويزيانا ، على بعد حوالي 10 أميال (16 كيلومترًا) من شريفبورت ، بحسب الرقيب. كيسي جونز من مكتب شرطة كادو باريش.

واستمر تهديد الطقس القاسي حتى يوم الأربعاء في لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا بانهاندل ، وفقًا لمركز توقع العاصفة في نورمان بولاية أوكلاهوما.

وامتدت تحذيرات العاصفة الثلجية من مونتانا إلى غرب نبراسكا وكولورادو، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن ما يصل إلى قدمين (61 سم) من الثلج كان ممكنًا في بعض مناطق غرب داكوتا الجنوبية وشمال غرب نبراسكا.

وقال مسؤولون إن الرياح التي تزيد سرعتها عن 50 ميلاً في الساعة (80 كم / ساعة) في بعض الأحيان ستجعل من المستحيل الرؤية في الهواء الطلق في ولاية نبراسكا.

وقال جاستن ماكالوم ، مدير في محطة شاحنات فلاينج جي في أوغالالا ، نبراسكا: "لا يوجد أحد يسافر في الوقت الحالي".

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يعرقل نظام العواصف الغرب الأوسط العلوي بالجليد والأمطار والثلوج لأيام ، وكذلك الانتقال إلى شمال شرق ووسط جبال الأبلاش. طُلب من السكان من وست فرجينيا إلى فيرمونت الانتباه إلى مزيج كبير محتمل من الثلج والجليد والصقيع ، وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية مراقبة عاصفة شتوية من ليلة الأربعاء حتى بعد ظهر يوم الجمعة ، اعتمادًا على توقيت العاصفة.

وفي ضاحية جريبفين في دالاس ، أبلغت المتحدثة باسم الشرطة أماندا ماكنيو عن خمس إصابات مؤكدة يوم الثلاثاء.

وأظهرت الصور التي أرسلتها المدينة خطوط كهرباء مقطوعة في شوارع غارقة في المطر، بالإضافة إلى أشجار مهدمة ومباني متضررة وشبه عربة يبدو أنها انقلبت حول موقف للسيارات.

وفي كولورادو ، تم إغلاق جميع الطرق في الربع الشمالي الشرقي من الولاية. كما يمكن أن يهدد الطقس القاسي في منطقة تربية المواشي الماشية. قال جيم سانتوماسو ، ممثل الشمال الشرقي لجمعية كولورادو كاتلمينز ، إن الرياح الشديدة يمكن أن تدفع الماشية عبر الأسوار لأنها تتبع اتجاه العاصفة.

وتم إصدار تحذير من عاصفة ثلجية على الشاطئ الشمالي لمينيسوتا ، حيث تتوقع بعض المناطق ما يصل إلى 24 بوصة من الثلوج والرياح العاصفة تصل إلى 40 ميلاً في الساعة. وفي جنوب الولاية ، كانت سرعة الرياح تصل إلى 50 ميلاً في الساعة (80 كم / ساعة) مما قلل من الرؤية.

وألقى نظام الطقس نفسه بثلوج كثيفة في سييرا نيفادا وغرب الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.

ذكرت غروفز من سيوكس فولز ، داكوتا الجنوبية. وكتاب الأسوشييتد برس كين ميلر في أوكلاهوما سيتي ؛ جيل بليد في ليتل روك ، أركنساس ؛ سام ميتز في سولت ليك سيتي ؛ تريشا أحمد في مينيابوليس ؛ جيسي بيداين في دنفر ؛ مارجري بيك في أوماها ، نبراسكا ؛ وساهم في هذا التقرير روبرت جابلون من لوس أنجلوس.