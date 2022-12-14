الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مودريتش بعد خروج كرواتيا: الأرجنتين استحقت الفوز باللقاء

مودريتش
مودريتش

أكد لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا، أن منتخب الأرجنتين استحق التأهل لنهائي كأس العالم 2022 بقطر بعد اللقاء الذي جمعهما أمس في نصف نهائي المسابقة.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني التسجيل بهدف سجله النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 34 من ضربة جزاء ثم أضاف جوليان ألفاريز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و69.

وقال مودريتش عقب المباراة: "خسرنا اللقاء، وهذا يحدث في كرة القدم، علينا تهنئة الأرجنتين بهذا الفوز، فهم يستحقون بالطبع الذهاب للنهائي أكثر منا".

وعن رأيه في الأداء خلال المواجهة، قال مودريتش: "من الصعب علي تحليل هذا اللقاء الآن لأن تفكيري لا يزال مشوشا، خسرنا اللقاء لكن سننافس على المركز الثالث وأتمنى أن نفوز ونعود إلى كرواتيا بميدالية المركز الثالث، وبالتالي علينا الاستعداد جيدا".

وتابع: "علينا الاستعداد ذهنيا وبدنيا وأعتقد أن الاستعداد الذهني أكثر أهمية".

وعن أسباب هزيمة كرواتيا أمام الأرجنتين، قال مودريتش: "أعتقد أن الهدف الأول جاء من ضربة جزاء لم تكن صحيحة، وهذا ما جعلنا نلعب تحت ضغط... أعتقد أن ضربة الجزاء غيرت كل اللقاء".

وأوضح: "قبلها كنا نسيطر على المباراة، ربما لم نشكل خطورة على الخصم، لكننا كنا نستحوذ، لا أعتقد أن مثل هذه الضربات يمكن أن تعطى في مباريات كهذه، لكن بعدها مباشرة تلقينا الهدف الثاني، وعاندنا الحظ في ذلك، حيث كان من الصعب علينا العودة في المباراة بعدها".

وتابع: "أمامنا مباراة أخرى وعلينا تقديم كل ما لدينا من أجل المركز الثالث وإسعاد جماهيرنا، المواجهة مهمة للغاية كي نتوج كل ما قدمناه في كأس العالم، فنحن نستحق ذلك".

وينتظر منتخب كرواتيا الخاسر من مواجهة فرنسا والمغرب مساء اليوم في طرفي نصف النهائي الآخر، ليواجه في مباراة المركز الثالث.

مودريتش الارجنتين كرواتيا لوكا مودريتش كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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