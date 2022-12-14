لجنة التحقيق في هجوم الكونجرس تنشر تقريرها النهائي 21 ديسمبر

أعلنت لجنة التحقيق النيابية في الهجوم الذي شنّه قبل عامين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول، أنّ تقريرها النهائي المنتظر بشدّة سيُنشر في 21 ديسمبر، بعد أن تعقد جلسة علنية أخيرة في 19 ديسمبر.

وقال رئيس لجنة التحقيق بيني طومسون: "إنّه خلال هذه الجلسة العلنية الأخيرة سيقرّر أعضاء اللجنة التي تحقّق في الدور الذي أدّاه الرئيس الجمهوري السابق في هذا الهجوم، ماهية الملاحقات القضائية التي سيوصون وزير العدل باتّخاذها".

ولم يوضح طومسون من يمكن أن توجّه إليه اتّهامات في هذه القضية.

وكانت اللجنة البرلمانية التي تحقق في دور ترامب في الهجوم على مبنى الكابيتول، صوتت في 13 أكتوبر الماضي، بإجماع أعضائها على استدعاء الرئيس السابق ليمثل أمامها.

وقال تومسون حينها: "هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أمريكي في شأن أحداث السادس من يناير. لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع الى شهادة دونالد ترامب".

وتتمثل مهمة اللجنة المكونة من سبعة ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين، في تسليط الضوء على سلوك الرئيس قبل وأثناء وبعد الهجوم على مبنى الكابيتول الذي صدم العالم.

وينص القانون الاتحادي على أن عدم الامتثال لأمر استدعاء من الكونجرس للشهادة يعد جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى 12 شهرا.

وحققت اللجنة لأكثر من عام في الهجوم على مبنى الكابيتول، الذي أدى إلى إصابة أكثر من 140 شرطي ومقتل عدة أشخاص، وأجرت مقابلات مع أكثر من 1000 شاهد.

وفي 6 يناير 2021 هاجم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقرّ السلطة التشريعية لمنع الكونجرس من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتّحدة.

ومنذ ذاك الهجوم الذي صدم العالم، أوقفت السلطات أكثر من 870 شخصاً، حُكم على حوالى مئة منهم بالسجن، بينهم أشخاص أدينوا بارتكاب أعمال عنف ضدّ الشرطة.

ويعود قرار توجيه اتّهام لترامب إلى وزير العدل ميريك جارلاند الذي عيّن في منتصف نوفمبر مدّعياً عاماً مكلّفاً التحقيق مع ترامب بصورة مستقلّ.