الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير فرنسى: مصر تسعى لخفض تكلفة استثمارات التنمية بإصدار سندات خضراء

أرشيفية
أرشيفية

قال موقع أفريك 21 الفرنسي والمعني بشئون القارة الأفريقية إن مصر تسعى  إلى زيادة جهودها لتنويع مصادر وأدوات التمويل التي من شأنها خفض تكلفة استثمارات التنمية، عن طريق اصدار سندات خضراء خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

 

الحكومة تصدر سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار

وقال الموقع: تخطط الحكومة المصرية لإصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار لتمويل العديد من مشاريع البنية التحتية الخضراء في السنة المالية 2023 و ستمكن هذه المبادرة مصر من تسريع تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) بحلول عام 2030 .

 

وأعلنت مصر  مؤخرًا أنها ستصدر سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار للبنوك التجارية والشركات والاستثمارية على مستوى العالم بحلول عام 2023. وستستخدم عائدات السندات خصيصًا لتمويل المشاريع الخضراء بما في ذلك المياه والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي.

 

. وقال محمد معيط وزير المالية "السندات الخضراء ستساعد في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل ومحاربة الاحتباس الحراري."  وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في المنتدى المصري للتعاون الدولي وتمويل التنمية الذي عقد مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة الماسة.

 

وفي عام 2020 ، أطلقت مصر سندات خضراء بهدف تعبئة أكبر قدر من الأموال لتمويل الطاقة المتجددة ، والتنقل الأخضر ، وإدارة المياه والصرف الصحي المستدامة ، والحد من التلوث والسيطرة عليه لتصل قيمته إلى 1.9 مليار دولار (46.8 مليار جنيه مصري).

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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