ضبطه الأهالي.. تحريات المباحث حول مبيض محارة متهم بهتك عرض فتاة بالقصر العيني

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام مبيض محارة بهتك عرض فتاة خلال استقلالها “ميكروباص” بمنطقة قصر النيل.

وجاء بأقوال نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، أنه أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة عمله أبصر تجمعًا للأهالي فقصدهم لاستبيان الأمر فخرجت من بينهم المجنى عليه منتحبة، وأبلغته بما تعرضت له، فناقش المتهم - الذي ضبطه الأهالي - فاقر بارتكاب الواقعة علي النحو الوارد بشهادة الأولي.

وأضاف انه بالتحري توصل إلي صحة الواقعة.

وأحالت النيابة العامة مبيض محارة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة هتك عرض فتاة داخل ميكروباص بمنطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة.

وحملت القضية رقم 6294 لسنة 2022 جنايات قسم قصر النيل والمقيدة برقم 561 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة.

ووجهت النيابة العامة لـ"ع. ح"، 37 سنة، مبيض محارة، تهمة هتك عرض المجني عليها "س.م" بالقوة ، بأن صعد إلى الحافلة التي تستقلها واتخذ مقعدا خلفها مباشرة متحسسا أجزاء حساسة من جسدها.