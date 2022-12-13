الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبطه الأهالي.. تحريات المباحث حول مبيض محارة متهم بهتك عرض فتاة بالقصر العيني

حبس
حبس

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام مبيض محارة بهتك عرض فتاة خلال استقلالها “ميكروباص” بمنطقة قصر النيل.

وجاء بأقوال نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، أنه أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة عمله أبصر تجمعًا للأهالي فقصدهم لاستبيان الأمر فخرجت من بينهم المجنى عليه منتحبة، وأبلغته بما تعرضت له، فناقش المتهم - الذي ضبطه الأهالي -  فاقر بارتكاب الواقعة علي النحو الوارد بشهادة الأولي.

وأضاف انه بالتحري توصل إلي صحة الواقعة.

وأحالت النيابة العامة مبيض محارة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة هتك عرض فتاة داخل ميكروباص بمنطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة.

وحملت القضية رقم 6294 لسنة 2022 جنايات قسم قصر النيل والمقيدة برقم 561 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة.

ووجهت النيابة العامة لـ"ع. ح"، 37 سنة، مبيض محارة، تهمة هتك عرض المجني عليها "س.م" بالقوة ، بأن صعد إلى الحافلة التي تستقلها واتخذ مقعدا خلفها مباشرة متحسسا أجزاء حساسة من جسدها.

تحريات الأجهزة الأمنية مبيض محارة هتك عرض فتاة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل برنامج زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

الرئيس السيسى يصل واشنطن للمشاركة فى القمة الأمريكية - الإفريقية

محافظ الوادى الجديد يتابع خطة رفع كفاءة قرية مهندس الفقراء بباريس

محافظ مطروح يشهد احتفالية الزفاف الجماعي لـ30 عروسًا (صور)

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 4050 طفلاً بالمنيا

«مفيش إسعاف».. استياء فى شوارع مطروح بعد وفاة لاعب خلال مباراة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة