الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانية: حياة كريمة لإفريقيا تستهدف الارتقاء بحياة شعوب القارة السمراء

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي ووزيرة البيئة

أكدت نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن مؤتمر المناخ (COP 27) الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، يمثل أهمية كبري للقارة السمراء، ما يجعل مصر من خلال رئاستها للمؤتمر على تحفيز جهود العمل المناخي للقارة الإفريقية، لافتة إلى أن المشكلة التي تعاني منها إفريقيا تكمن في كيفية صياغة مشروعاتها حتى تحصل علي تمويل والدعم  اللازم.

قالت حمدي، أمام اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة شريف الجبلي، بحضور د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الولايات المتحدة خصصت 150 مليون دولار لإفريقيا كنجاح لمؤتمر المناخ، مؤكدة أن مصر عكفت علي أن يكون هناك وحدة للصوت الإفريقي في التعاطي مع مؤتمر المناخ بفضل المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن المبادرات المصرية التي تم إطلاقها خلال القمة، منها (FAST) الخاصة بالتحول المستدام للغذاء والزراعة في مصر وإفريقيا، غاية في الاهمية، حيث يوجد 160 مليون طفل حول العالم يعانون من بعض الأمراض نتيجة سوء التغذية مثل أمراض القزامة ونقص المناعة، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030.

وتابعت نائبة حماة الوطن، "مصر قدمت مردودا إيجابيا وناجحا في تنظيم مؤتمر المناخ، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية المصرية "حياة كريمة" والتي تعمل من  أجل قارة إفريقيا وغيرها من المبادرات، أعطت مساحة لتبادل الآراء والأفكار الجديدة والمبتكرة لمواجهة تغيرات المناخ وتداعيتها، فضلا على الأنشطة التي قامت بها وزارة البيئة تحت شعار اتحضر للأخضر، لافتة إلي أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" يضع العديد من التوصيات التي تحفز قدرة دول القارة والدول النامية الأخرى على جذب التمويلات المناخية وإعداد المشروعات الجاذبة للاستثمارات الخضراء.

واستردت عضو لجنة الشئون الإفريقية بالنواب، أن مصر لن تستطيع التصدير لدول إفريقيا إلا من خلال وجود شركات لها داخل القارة، لافتة إلى أن القاهرة نجحت في توقيع اتفاقيات تمويل جزئي لمشروعات بقيمة 15 مليار دولار يتم الحصول عليها على مدار 5 سنوات، وموجهة لـ٩ مشروعات فقط ضمن ٢٦ مشروعا تقدمت بها مصر، موجهة الشكر للقيادة السياسية علي الدعم غير مسبوق للأشقاء بالقارة السمراء.

الجاذبة للاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة القارة السمراء العمل المناخى النائب شريف الجبلى النائبة نيفين حمدي تنظيم مؤتمر المناخ

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وثائقية المتحدة

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