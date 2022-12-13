الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 4050 طفلاً بالمنيا

د.محمد حلمي
د.محمد حلمي

قامت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا  لليوم الثالث على التوالي بمتابعة اعمال الحملة القومية للتطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال في قرية ماقوسة والحواصليه و ريدة و بني محمد سلطان و بني مهدي و العوام و المطاهرة البحرية و توابعها.

318347054_826166185344364_4201622864694108496_n

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن إجمالي أعمال التطعيم بلغ ٤٠٥٠ طفل من ٤١٠٠مستهدف مشيرا إلي أستمرار فرق التطعيم في أعمالها بجميع أحياء المدينة والقري التابعة لها لتحقيق المستهدف من تطعيم كافة الأطفال في الفئة العمرية المحددة بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال و ذلك في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أنه وجه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بضرورة تعاون جميع الأجهزة التنفيذية المتواجدة بالقري و الأحياء للمساهمة في تحقيق هدف الحملة القومية للتطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال حفاظا على صحة وسلامة أطفالنا.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، أن فعاليات الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بالمجان ، والتي تتم تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تستهدف الحملة تطعيم الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات في الفترة من 11 وحتى 14 ديسمبر 2022.

318209835_703146954501076_904008946303847485_n

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من سن يوم الى 5 سنوات حيث يتم تنفيذها تحت إشراف فرق طبية متخصصة متنقلة وثابتة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلى المستهدف، مناشداً أهالي ومواطني المحافظة بالتعاون مع الفرق الطبية والحرص على تطعيم اطفالهم حرصاً على سلامتهم وصحتهم ولإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة.

وأوضح الدكتور عماد مهنى مدير إدارة التطعيمات ومكاتب الصحة، ان الحملة يتم تنفيذها من خلال2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا بالإضافة إلى فرق إشراف من المديرية والإدارات الصحية بعدد 933 مشرف و 500 مشرف لصيق للفرق، وأضاف أنه تم الاستعداد لتنفيذ الحملة من تدريب للقوى البشرية المشاركة في الحملة من مشرفين وفرق التطعيم من كتبه وتمريض وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم.

المنيا تطعيم 4050 طفل بقرية بني محمد سلطان الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 4100 طفل مستهدف الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل برنامج زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

الرئيس السيسى يصل واشنطن للمشاركة فى القمة الأمريكية - الإفريقية

محافظ الوادى الجديد يتابع خطة رفع كفاءة قرية مهندس الفقراء بباريس

محافظ مطروح يشهد احتفالية الزفاف الجماعي لـ30 عروسًا (صور)

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 4050 طفلاً بالمنيا

«مفيش إسعاف».. استياء فى شوارع مطروح بعد وفاة لاعب خلال مباراة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة