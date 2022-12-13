الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 4050 طفلاً بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لليوم الثالث على التوالي بمتابعة اعمال الحملة القومية للتطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال في قرية ماقوسة والحواصليه و ريدة و بني محمد سلطان و بني مهدي و العوام و المطاهرة البحرية و توابعها.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن إجمالي أعمال التطعيم بلغ ٤٠٥٠ طفل من ٤١٠٠مستهدف مشيرا إلي أستمرار فرق التطعيم في أعمالها بجميع أحياء المدينة والقري التابعة لها لتحقيق المستهدف من تطعيم كافة الأطفال في الفئة العمرية المحددة بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال و ذلك في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أنه وجه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بضرورة تعاون جميع الأجهزة التنفيذية المتواجدة بالقري و الأحياء للمساهمة في تحقيق هدف الحملة القومية للتطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال حفاظا على صحة وسلامة أطفالنا.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، أن فعاليات الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بالمجان ، والتي تتم تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تستهدف الحملة تطعيم الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات في الفترة من 11 وحتى 14 ديسمبر 2022.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من سن يوم الى 5 سنوات حيث يتم تنفيذها تحت إشراف فرق طبية متخصصة متنقلة وثابتة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلى المستهدف، مناشداً أهالي ومواطني المحافظة بالتعاون مع الفرق الطبية والحرص على تطعيم اطفالهم حرصاً على سلامتهم وصحتهم ولإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة.

وأوضح الدكتور عماد مهنى مدير إدارة التطعيمات ومكاتب الصحة، ان الحملة يتم تنفيذها من خلال2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا بالإضافة إلى فرق إشراف من المديرية والإدارات الصحية بعدد 933 مشرف و 500 مشرف لصيق للفرق، وأضاف أنه تم الاستعداد لتنفيذ الحملة من تدريب للقوى البشرية المشاركة في الحملة من مشرفين وفرق التطعيم من كتبه وتمريض وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم.