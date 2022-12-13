الشوط الأول.. الأرجنتين يتقدم على كرواتيا بهدفى ميسى وألفاريز

تقدم الأرجنتين على نظيره كرواتيا بهدفين نظيفين، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

كرواتيا كانت المسيطرة على مجريات الشوط قبل أن ينقلب كل شيء في العشر دقائق الأخيرة من زمن الشوط.

وبدأ مولينا الظهير الأيمن للأرجنتين خطورة التانجو في الدقيقة 2 بعرضية مرت بسلام على مرمى ليفاكوفيتش حارس كرواتيا، ثم رد عليه إيفان بيريسيتش بالدقيقة 4 بعرضية جاءت في يد مارتينيز حارس الأرجنتين.

وبالدقيقة 24 كاد إنزو فيرنانديز يباغت حارس كرواتيا بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء، لكن الأخير تصدى لها، وفي الدقيقة 30 توغل بيريسيتش وأرسل كرة خادعة فوق مارتينيز لكنها علت مرماه.

وتحصل جوليان ألفاريز في الدقيقة 32 على ركلة جزاء بعد انفراده بمرمى ليفاكوفيتش وعرقلة الأخير له، ليسددها بنجاح ليونيل ميسي في الدقيقة 34 ويسجل الهدف الأول.

وبعدها بأربع دقائق في الدقيقة 39 من هجمة مرتدة تمكن ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني بعد فاصل مهاري ساعده فيها دفاعات كرواتيا ليسكن الكرة شباك ليفاكوفيتش.

وكاد ماك أليستر برأسية مباغتة في الدقيقة 41 من ركنية، أن يسجل الهدف الثالث، لكن حارس كرواتيا حرمه من ذلك قبل أن يرد في الدقيقة الأخيرة يورانوفيتش بعرضية اصطدمت بدفاعات التانجو وتصدى لها مارتينيز.

تشكيل الأرجنتين ضد كرواتيا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل الأرجنتين أمام كرواتيا في كأس العالم 2022، فشهد تعويض ماركوس أكونيا الموقوف، بزميله نيكولاس تاجليافيكو، واللعب برباعي في خط الوسط.

وجاء تشكيل الأرجنتين أمام كرواتيا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز.