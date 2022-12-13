الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص خلال عبور الطريق الدائري الأوسطي بـ6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

أصيب شخص خلال عبور الطريق الدائري الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، حيث صدمته سيارة مسرعة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الدائري الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، مفاده إصابة شخص بعد أن صدمته سيارة على الطريق.

وتبين من الفحص أنه أثناء عبور شخص للطريق الدائري الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر صدمته سيارة نقل مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اصابة شخص مدينة 6 أكتوبر عبوره الطريق المستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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