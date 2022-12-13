الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: القمة الأمريكية الإفريقية تهدف مساعدة القارة فى التمثيل الدولى

القمة الأمريكية الإفريقية
القمة الأمريكية الإفريقية

تم الانتهاء من جميع الاستعدادت الخاصة بالقمة العربية الإفريقية، حيث تأتي هذه القمة بوقت صعب للغاية نتيجة التغيرات والأزمات التي يمر بها العالم الآن.

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالقمة الأمريكية الإفريقية، حيث بدأت فعاليات هذه القمة صباح اليوم. 

القمة الأمريكية الإفريقية

وأكد جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم التجهيز للمنتديات الاقتصادية على هامش هذه القمة، وتهدف هذه المنتديات إلى تفعيل جانب التعاون الإفريقي الأمريكي، كما تناولت بعض المنتديات سبل مساعدة الجانب الإفريقي بالمعدات الحديثة الخاصة بالخدمات الصحية. 

تمكين القارة السمراء 

وأضاف في حديثه، أن هناك رغبة في دعم الابتكار، خاصة أن إفريقيا تمتلك ثروات بشرية وطبيعية فائقة، ولكن لم يتم استغلال هذه الطاقة على الإطلاق، لذا هناك رغبة أكيدة لوضع القارة الإفريقية على طريق التنمية الصحيح، هذا بالإضافة إلى مساعدة القارة في التمثيل الدولي.

رامي جبر القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الاخبارية القمة الإفريقية الأمريكية فعاليات القمة

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