الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يلتقي شباب البرنامج الرئاسي «أهل مصر» (صور)

محافظ أسوان برفقه
محافظ أسوان برفقه الشباب

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضايا الشبابية وتوجهياته المستمرة لتسخير القدرات والإمكانيات، وتعزيز مهارات الشباب، مع إستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر، يأتي في إطار طموحات الدولة المصرية فى إحداث نهضة تنموية حقيقية. 

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جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع شباب البرنامج الرئاسى "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية " مرسى مطروح والوادى الجديد وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان" والذين تستضيفهم عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية فى الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الجارى. 

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جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السهم منسق عام مشروع أهل مصر، وقيادات مديرية الشباب والرياضة، ومشرفى المحافظات ، بجانب أكثر من 180 شاب وفتاة. 

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أشار عطية إلى أن المحافظات الحدودية لها مقومات متميزة من ثروات طبيعية، وتراث وثقافات وفنون زاخرة بالتنوع والزخم، بالإضافة إلى شباب لديه المهارات والرغبة فى النجاح. 

ولفت إلى أن برنامج أهل مصر فرصة لتبادل ونقل الخبرات والأفكار والرؤى فى ظل تمتع الشباب بالطاقات الكامنة، وقدرتهم على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة، والإستفادة من المحاور المتنوعة للبرنامج من معسكرات مجمعة ودورات تثقيفية، وزيارات للمشروعات القومية والمزارات السياحية مما يساهم فى تعزيز روح الولاء والإنتماء لديهم، وإطلاعهم على عظمة الحضارة المصرية. 

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وأضاف المحافظ أن أسوان من المحافظات الواعدة التى تشهد طفرة غير مسبوقة من خلال مشروعات كبرى ضمن مبادرات رئيس الجمهورية ، وخاصة حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر ، علاوة على مشروعات المحاور التنموية والطرق والكبارى وغيرها. 

ووجه محافظ أسوان شكره إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعاية شباب المحافظات الحدودية وهو الذى يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بوقود الحاضر وأمل المستقبل. 

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وخلال اللقاء حرص محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع شباب المحافظات الحدودية، وأيضاً القادرون بإختلاف ، بالإضافة إلى قيادات الشباب والرياضة. 

أسوان الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المحافظات الحدودية المزارات السياحية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان البرنامج الرئاسي

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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