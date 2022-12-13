قائمة أفلام رأس السنة 2023 فى سينمات مصر.. «هنيدي» و«رامز» الأبرز

أيام قليلة وينطلق السباق السينمائي الجديد لموسم 2023، والذي يحمل اسم موسم الشتاء وموسم منتصف العام الدراسي، حيث يتنافس خلاله أكثر من عمل أغلبهم ينتمون لعالم الكوميديا.

أعلن الفنان كريم محمود عبدالعزيز طرح فيلمه الجديد "شلبي"، في موسم منتصف العام الدراسي وتحديدا يوم 4 يناير المقبل وهو عمل كوميدي.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبدالعزيز وروبي، ويجمع الفيلم كريم محمود عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي للمرة الثالثة بعدما قدما فيلم "موسي" العام الماضي.

نبيل الجميل

ومن جانبه، لم يحدد النجم محمد هنيدي اليوم النهائي لعرض فيلمه الجديد "نبيل الجميل"، ولكنه أعلن مشاركته في الموسم وطرحه في يناير المقبل.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي، إذ يجسد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

"نبيل الجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي، وبطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء الميرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف.

أخي فوق الشجرة

بينما يعرض للنجم رامز جلال فيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة"، في يناير المقبل وتحديدا من منتصف الشهر.

والعمل تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب تجمع بين رامز جلال ونسرين طافش حيث يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية.

أخي فوق الشجرة بطولة رامز جلال، نسرين طافش، محمد ثروت، حمدي الميرغني، وويزو، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وسيعرض في عدد من الدول العربية.