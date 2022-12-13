محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة في 5 قرى بزفتى

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بجولة تفقدية لمتابعة نسب نهو الأعمال بالمشروعات المنفذة بقرى حياة كريمة، حيث شملت الجولة كلا من قرى (نهطاي، حانوت، كفر شبرا قلوج، كفر سنباط وسنباط)، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بقرية نهطاي والتي تفقد فيها مركز تنمية الأسرة والتي بلغت نسبة نهو الأعمال به 96 %، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي بنسبة إنجاز 67 %، كما تابع المحافظ أعمال إنشاء مركز شباب نهطاي المتكامل، سوق وموقف نهطاي، إضافة إلى توسعات محطة معالجة صرف صحي نهطاي.

حياة كريمة

وتابع المحافظ خلال الجولة مشروعات قرية حانوت وعلي رأسها، أعمال إنشاء وحدة طب أسرة حانوت والتي قاربت على الانتهاء بنسبة 93 %، حيث تتم أعمال التشطيب الداخلية، كما تفقد أعمال إنشاء مركز شباب حانوت المتكامل والذي وصلت نسب تنفيذ الأعمال به الى 96 %، محطة المياه، وحدة الحماية المدنية.

حياة كريمة

في قرية كفر شبرا قلوج تفقد المحافظ أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة والتي بلغت نسبة إنجاز الأعمال به 58 %، كما تفقد مركز شباب كفر سنباط خلال جولته التفقدية بالكفر والذي بلغت نسبة نهو الأعمال به 88 %، إضافة إلى متابعة أعمال رفع كفاءة وحدة طب الأسرة والعمارات السكانية (إنشاء عدد 3 عمارات سكنية)، واختتمت الجولة بتفقد المحافظ للأعمال بسوق كفر سنباط ومركز تنمية أسرة سنباط.

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة