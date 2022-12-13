الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تخطت 7 مليارات جنيه.. قرب الانتهاء من أكبر شبكة طرق بالوادي الجديد

جانب من الطرق الجديدة
جانب من الطرق الجديدة

نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات كبري في محافظة الوادي الجديد أبرزها شبكة الطرق العملاقة التي حققت طفرة كبيرة في مجال الاستثمار في المحافظة، وحظت الوادي الجديد بأطول شبكة طرق في 2022 عن باقي محافظات مصر بطول 1600 كم 

أكد بذلك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن القيادة السياسية أهتمت بقطاع الطرق خلال الفترة الماضية وخاصة في الوادي الجديد لفتح آفاق جديدة للإستثمار وربطها بوادي النيل ومن ثم بباقي المحافظات لسهولة النقل والحركة إلي جميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية الرئيس السيسي الذي أعطي أشارة البدء لإنشاء أكبر شبكة طرق في مصر بالوادي الجديد وذلك بهدف جذب السكان وإقامة مجمعات سكنية وعمرانية جديدة تخدم أهالي المنطقه وتجذب السكان من جميع محافظات مصر إلي الوادي الجديد، وكذلك جذب المستثمرين لإقامة مشروعات كبري ومتوسطة في المحافظة والتوسع الأفقي في الزراعة من خلال الاهتمام بشبكة الطرق العرضية.

وأضاف محافظ الوادي الجديد أن أبرز الطرق التي أنتهينا العمل منها على سبيل المثال طريق توشكي - العوينات- الداخلة- الفرافرة- البحرية - أكتوبر ، طريق أسيوط- الخارجة ، وطريق الفرافرة- ديروط، وجاري الإنتهاء من طريق تنيدة - منفلوط، وبدء العمل بطريق الخارجة - سوهاج شريان جديد يفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار والتعمير في المحافظة وأوشك العمل فى تعديل مسار النقب على الانتهاء وهو طريق شديد التعرج يوجد بها ملفات ثعبانية الشكل وهى التى تقع عند نقطة الكيلو 60 وحتى الكيلو 75 على طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادى الجديد، ويعتبر هو الأخطر على مستوى محافظات الجمهورية، نظرا لما يعانيه من تعرجات متتالية تجبر قائدى المركبات على الالتزام بالسرعة القصوى، التى لا تزيد عن 30 كيلومترا فى الساعة.

وأوضح الزملوط أن تملفة هذه المشروعات الصخمة تخطت 7 مليار جنيه حتي الأن وعي تعتبر أكبر ميزانية تنموية حصلت عليها المحافظة في تاريخها.

الحكومة المصرية تنفيذ مشروعات كبري الوادي الجديد الطرق العملاقة الاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي شريان جديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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