الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة إرشادية لزيادة المستهدف من محصول القمح بالغربية

القمح
القمح

عقدت مديرية الزراعة بالغربية، ندوة تثقيفية وإرشادية، حول محصول القمح والتحول الرقمى فى الإرشاد الزراعى، وذلك لزيادة المستهدف من الرقعة الزراعية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.

تناولت الندوة اهتمام الدولة بالنهوض بمحصول القمح وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة المحصول مع الالتزام بالتوصيات الفنية التى تستهدف الزيادة المحصولية لوحدة الفدان ، كما تناولت أيضا الجهود المبذولة نحو التحول الرقمى فى الإرشاد الزراعى من خلال الإرشاد الزراعى الرقمى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبرنامج احمى قمحك ومشروع العيادة الزراعية مما يقدم حلا جذريا لمشكلة الإرشاد الزراعى وتوصيل المعلومة الزراعية والتوصيات الفنية للمزارعين  بشكل تقنى ورقمى من خلال توجو الدولة للتحول الرقمى واستراتيجية التنمية المستدامة

وأكد الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، تضافر الجهود لزيادة الكمية المنزرعة من محصول القمح الاستراتيجي، وكيفية التحول الرقمى فى الإرشاد الزراعى، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتوسع في البرامج الزراعية.

وشدد على اهتمام الدولة بالنّهوض بمحصول القمح وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة المحصول مع الالتزام بالتوصيات الفنية التى تستهدف الزيادة المحصولية لوحدة الفدان، كما تناولت أيضا الجهود المبذولة نحو التحول الرقمى فى الإرشاد الزراعي من خلال الإرشاد الزراعي الرقمى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبرنامج "احمى قمحك" ومشروع العيادة الزراعية، ما يقدم حلا جذريا لمشكلة الإرشاد الزراعي وتوصيل المعلومة الزراعية والتوصيات الفنية للمزارعين  بشكل تقنى ورقمى من خلال توجو الدولة للتحول الرقمى وإستراتيجية التنمية المستدامة.

حضر الندوة  د.خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية،  والدكتور جمال شعراوى رئيس الفريق العلمى للحملة القومية للقمح بمحافظة الغربية ، وبمشاركة  الدكتور عطوة أحمد عطوة مسؤول الإرشاد الرقمى بالحملة القومية للقمح، وحضور الفريق البحثى للحملة والإرشاد الرقمى ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية ومهندسي الإرشاد بمراكز المحافظة، ومجموعة من مزارعي القمح المشاركين فى الحملة القومية للقمح.

توعية إرشادية لزيادة المستهدف من محصول القمح في الغربية استراتيجية التنمية استراتيجية التنمية المستدامة التنمية المستدامة التواصل الاجتماعي العيادة الزراعية تواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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