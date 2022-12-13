نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشغل المفروشات والملابس بـ«طحا بوش»

زار بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اليوم، مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات مبادرة "حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى، وذلك في إطار تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في توقيتاتها المحددة.

يأتي ذلك بحضور علي يوسف رئيس الوحدة المحلية، وأمل أحمد حسن وكيل وزارة التضامن، وحنان الدرباشي مدير مكتب مصر الخير ببني سويف، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة.

وتابع نائب المحافظ سير العمل في مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية طحا بوش التابعة لمجلس قروي دلاص، حيث تبلغ مساحتها 2000م، ضمن 24 مشروعا في قطاع الصحة، يتم تنفيذها بنطاق مركز ناصر،تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

كما تفقد "حبش" أعمال إحلال وتجديد مبنى وحدة التضامن بالقرية، والذي يتم تنفيذه على مساحة 342م تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، وذوي الهمم، حيث تتواصل الأعمال الإنشائية للطابقين الأرضي والأول العلوي، مشددا على سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة.

وتضمنت الزيارة أيضا مشروع مشغل الأبرار للمفروشات والملابس بمركز شباب طحابوش، أحد المشروعات التي تنفذها مؤسسة مصر الخير وتحت إشراف مديرية التضامن "للمرأة داخل الأسر الأكثر احتياجا في قرى المحافظة، لتحسين مستوى معيشتهم من خلال مشروعات بسيطة توفر لهم مصدر دخل ثابت يعين الأسرة على متطلبات الحياة، يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال "التمكين الاقتصادي للمرأة".

وأشار نائب المحافظ إلى أن المحافظة تعمل وفق توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، من خلال حزمة من الإجراءات التنسيقية على تعظيم الاستفادة من جهود المجتمع المدني، وذلك انطلاقاً من أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطط المحافظة في مختلف المجالات، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة التي تعتد من أهم الركائز الأساسية في منظومة العمل وكافة الجهود الخدمية والتنموية.