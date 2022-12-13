الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف شرق المنيا يترأس صلوات «تسبحة كيهك»

كنيسة
كنيسة

ترأس الانبا فام أسقف شرق المنيا، صلوات تسبحة كيهك، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بنزلة فرج الله،

وعقب نهاية التسبحة ترأس نيافته القداس الإلهي، وشاركه في إتمام صلوات القداس عددا من كهنة الإيبارشية بجانب الشعب القبطي.

كان قد افتتح الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، مركز "شباب التحدي" لمتحدي الإعاقة الذهنية بقرية نزلة عبيد التابعة للإيبارشية.

يشتمل المركز على مدرسة لتعليم المهارات والتخاطب، والتقى نيافته بالمخدومين والخدام.

 كيهك

بدأت الكنائس المسيحية كيهك والمعروف بالشهر المريمي، صباح الجمعة 9 ديسمبر الجاري، والذي يعد الأكثر تقديسًا لدى الأقباط.

البابا يترأس التسبحة

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كان قد ترأس صلوات التسبحة الكيهكية «سينرجيا 4»، والتي تنظمها لجنة الجامعة بأسقفية الشباب للعام الرابع على التوالي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، وذلك مساء الخميس 22 ديسمبر الجاري.

ويترأس البابا التسبحة الكيهكية «سينرجيا 4»، بعد توقفها لمدة عامين بسبب فيروس كورونا ا خلال العامين السابقين.

أسماء كيهك

يعد كيهك الرابع من الشهور القبطية، ويتميز بعدة أسماء منها المريمي، سبعة وأربعة، نظرًا لكثرة الطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية، والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والذي خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها كتابًا خاصًا في شهر كيهك والذي يسمى بـ الإبصلمودية الكيهكية.

تقام صلوات الكيهكية مساء كل يوم من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى، انتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التي تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التي تشترك جميعها في نفس الترتيب.

كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس صلوات تسبحة كيهك كنيسة السيدة كنيسة السيدة العذراء

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وائل لطفي

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