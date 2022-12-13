ليست جديدة.. تقرير يرصد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثيرها بحلول 2023

في عام 2008 ، عندما ضرب الركود أمريكا، ضخت الصين ملايين الدولارات في السوق، وبدأ شي جين بينج في نشر رواية "دونغ شين شي جيانغ" - صعود الشرق وسقوط الغرب، وقال "شي" للجلسات التشريعية السنوية في بكين أن "الصين يمكنها بالفعل أن تنظر إلى العالم على قدم المساواة، في العديد من القطاعات، حيث تجاوز الاقتصاد الصيني بالفعل الولايات المتحدة، مما حقق أولوية دينج للتنمية الاقتصادية.

- الحرب التجارية هي الأولى

ووفقا لتقرير "هارفرد بولتيكال"، فقد يتجه الحزب الشيوعي الصيني الآن إلى التوسعات السياسية والعسكرية التي احتلت مقعدًا خلفيًا حتى الآن، وذلك في مواجهة نفسها ضد الولايات المتحدة الديمقراطية، وتستعد الصين لتبني نظام استبدادي بشكل متزايد، قد تكون الحرب التجارية هي الأولى من بين العديد من النزاعات المقبلة.

وبحسب التقرير فقد أصبح الانطباع بأن الصين هي الآن العدو الأول للولايات المتحدة سائدًا، لدرجة أن الأحاديث عن حرب باردة جديدة يتردد صداها في وسائل الإعلام.

وفي الواقع ، أجبرت الصورة القوية للمواجهة بين الولايات المتحدة والصين، باعتبارها نسخة طبق الأصل من التنافس في الحرب الباردة القادة الرئيسيين على رفض هذا القياس لتهدئة المخاوف.

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لزعماء العالم في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة على "أننا لا نسعى إلى حرب باردة جديدة".

وقد صرح الرئيس الصيني شي جين بينج، بصفته رئيسًا لقمة البريكس الرابعة عشرة ، أنه يجب على الدول التخلي عن آفاق الحرب الباردة ، حيث اتهمت وزارة الخارجية الولايات المتحدة بمفاقمة التوترات باستخدام تشبيه الحرب الباردة.

وفي حين أن القادة الأوروبيين لم يتناولوا الخطاب رسميًا، يعتقد ثلثا الأوروبيين أن حربًا باردة جديدة تتخمر بالفعل بين الصين والولايات المتحدة.

- توقعات بارتفاع الرؤوس الحربية النووية الصينية إلى 1000



وأشار التقرير إلى أن المؤيدين يلجؤون إلى هذا القياس لوصف التطورات العسكرية الأخيرة في الصين والتنافس الأيديولوجي بين البلدين.

حيث تقوم أعداد قياسية من الطائرات الصينية بتسيير محركاتها في المنطقة الجوية لتايوان، كما يختبر جيش التحرير الشعبي صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكنها أن تدور حول الأرض، كما أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الرؤوس الحربية النووية الصينية إلى 1000 بحلول عام 2030.

ويؤدي استخدام الحرب الباردة كمقياس للعلاقات الحالية بين الولايات المتحدة والصين إلى الإضرار بعملية صنع القرار في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، كما أنه يتطلب الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين أمريكا والصين ، على عكس الاتحاد السوفيتي الانعزالي، مقاربة للصين تختلف بشكل ملحوظ عن سياسات الحرب الباردة.

- كبح نفوذ الاتحاد السوفيتي والايديولوجي سبب الحرب الباردة

وتابع تقرير "هارفرد بولتيكال"، لقد حدثت الحرب الباردة لأنه كان من مصلحة الولايات المتحدة كبح نفوذ الاتحاد السوفيتي الأيديولوجي والعسكري. في كتابه الشهير "Long Telegram" في عام 1946 ومقال لاحق في "الشؤون الخارجية" في عام 1947 ، أوصى الدبلوماسي جورج ف. كينان الولايات المتحدة بمتابعة "احتواء طويل الأمد وصبور ولكن حازم ويقظ للتوجهات الروسية التوسعية".

وفي عام 1947 ، أقر الرئيس هاري ترومان الاحتواء كسياسة أمريكية، وفي عام 1948، قدمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية لأوروبا الغربية بموجب خطة مارشال خوفًا من أن تكتسب الشيوعية شعبية بعد الفقر والبطالة بعد الحرب.

أما في عام 1949، تم تأسيس منظمة حلف شمال الأطلسي كميثاق دفاعي وكتلة ضد الاتحاد السوفيتي.

وفي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، بدا أن الاتحاد السوفييتي يمتلك إمكانات كبيرة في استبدال أمريكا كقوة عالمية رائدة. ومع ذلك ، أدت عقود من الاحتواء الأمريكي ، بالإضافة إلى الثورات في أوروبا الشرقية والسياسة الاقتصادية السوفيتية السيئة ، إلى تفكيك الستار الحديدي إلى حالة من الفوضى المنصهرة.

وعلى عكس العلاقات الأمريكية السوفيتية ، لعب الاقتصاد دورًا مركزيًا في العلاقات الأمريكية الصينية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

كما كتب الأستاذ الفخري في كلية هارفارد كينيدي جوزيف س. ، تشارك الولايات المتحدة في لعبة ثلاثية الأبعاد مع توزيع مختلف للقوة على كل مستوى "، بما في ذلك العلاقات العسكرية والاقتصادية والعلاقات عبر الوطنية (مثل تغير المناخ والأوبئة).