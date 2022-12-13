الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار في «الهيروين» بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية  كل من حداد وبائع ملابس بالسجن المشدد 6 سنوات غيابيا، وغرامة مائتي ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة .

تعود بداية القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية اول، بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضط كل من  حداد و  بائع ملابس، وأثناء تواجدهم بأحد الإمكان بدائرة القسم تم ضبطهما وتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكى يحوى على 10 لفافات هيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبتفتيش المتهم الثانى لم يتم العثور على مضبوطات، وبمواجهتهما أقر الأول بحيازة المواد المخدرة وأن المتهم الثانى على علم بحيازة الأول بالمواد المخدرة.

حداد بائع ملابس السجن المشدد مائتى ألف جنيه المستشار أحمد محمد عبد الوهاب ابو عمر

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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