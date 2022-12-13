وزير الأوقاف: لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا

عقدت أكاديمية الأوقاف الدولية محاضرة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقية، بالقاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الثلاثاء 13/ 12/ 2022م، حاضر فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والإعلامي الكبير الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» وبحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، و الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة وأئمة وواعظات وزارة الأوقاف المصرية.

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالحضور وبضيوف مصر الكرام من دولة الجزائر الشقيقة، مؤكدًا أهمية ترسيخ مهارات التواصل الإعلامي، فربما تجد عالمًا أكاديميًّا، فإذا انتقل إلى الحياة العامة تجد تلاميذه أكثر منه خبرة في جذب الناس، فقد استطاع أن يتكلم عن حاجات الناس، ودرس فنون التواصل.

وأكد أن وزارة الأوقاف بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الخطاب الديني المستنير والعمل على تأهيل أئمة قادرين على قيادة الرأي العام الديني بفكر وسطي مستنير، بصدد إعداد دراسة لتطوير أكاديمية الأوقاف الدولية، ومن بين الأمور التي سيتم التركيز عليها أثناء الدراسة بالأكاديمية موضوع ترسيخ مهارات التواصل الإعلامي، ونتجه من خلال هذه الدراسة إلى منح خريجي أكاديمية الأوقاف الدولية درجة الماجستير في الثقافة الإسلامية، كما يُتاح للحاصل على درجة الماجستير منها أن يتقدم لدرجة الدكتوراه في كليات الآداب وأقسام الدراسات الإسلامية بالجامعات المصرية، مؤكدًا أننا نتبنى منهجية علمية راسخة، ونبني بناء عصريًا راسخًا، يتم دراسة التجديد فيه على أيدي متخصصين.

وأشار إلى أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأنه لابد للدين من دولة قوية تحمله وتحميه وترفع رايته عاليا، فالمشـردون لا يقيمون دينًا ولا دولة، ولا يبنون دينًا ولا دنيا، وإذا اختل ميزان الدولة عمت الفوضى ونحن مع خيار الدولة، ولن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا بالعمل والإتقان احترم الناس ديننا ودنيانا، ودورنا إعادة النظرة الحضارية العظيمة لديننا ليس بالكلام وإنما بالقدوة، وقد قالوا: حال رجل في ألفٍ خير من كلام ألفٍ لرجل، فالإسلام فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، ويوازن بين العبادة والعمل.