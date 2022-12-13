الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروع رصف محور «الباسوسية»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية لتفقد مشروع رصف محور الباسوسية ورصف طريق أبو الغيط الحادثة يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق، وذلك ضمن جولات المحافظ اليومية بمدن المحافظة المختلفة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية.

وتفقد أعمال تغطية ترعة الباسوسية والتي ستساهم في أن يكون هناك طريق بديل لقرية باسوس القناطر الخيرية مما يسهل حركة المرور على المواطنين، حيث تم الإنتهاء من تغطية ورصف 3 كم من الدائري وحتى مصنع كوكاكولا، حيث تم تغطية 1.200متر من الخطة الاستثمارية الحالية والذي يشرف على الأعمال  مديرية الطرق بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه تقريبا. 
ووجه "الهجان" لمنفذي الأعمال بتكثيف الجهد للبدء في الرصف لتكون طريقا جديدا لمواطني مدينة القناطر الخيرية، بالإضافة إلى الحفاظ على مناسيب الطريق وعمل مطالع ومنازل عند التجمعات السكنية والمدارس، بالإضافة إلى عمل شبكة صرف أمطار بطول الطريق.
كما تابع محافظ القليوبية جهود أعمال رصف طريق أبو الغيط الحادثة بالقناطر الخيرية بتكلفة ٦٥ مليون جنيه تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بمحافظة القليوبية حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء شبكة صرف الأمطار ، كما تفقد المحافظ أيضا أعمال وضع طبقة السن للمرحلة الأولى والتي تشمل ١٢٥٠ متر مربع 

جدير بالذكر أن أعمال التطوير تبدأ من ميدان السلام "كوبري الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلومتر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18,5 متر ويعتبر طريق أبو الغيط طريقا رئيسيا وحيويا، حيث يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.

الخطة الاستثمارية القاد الطرق والنقل اللواء عبد الحميد الهجان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محافظ القليوبية مدينة القناطر الخيريه مديرية الطرق والنقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

ما لم يحققه بيليه ومارادونا.. ميسى ومودريتش يتنافسان على إنجاز فريد بكأس العالم

خلافات عائلية.. تأجيل دعوى خلع الفنانة علا غانم من زوجها

فلاديمير زاريخين: الرئيس الأوكراني أكد عزمه على إطالة أمد الصراع

حبس عاطل يتاجر فى الهيروين بالبحيرة

إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوى فى اتجاه الرماية

رئيس «العربية للعلوم» يكرم أول مغامر مصري وعربي يدخل موسوعة جينيس على دراجة نارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة

الفنان الصغير.. أحمد بكر طفل فلسطينى يوثق انتهاكات الاحتلال بلوحات فنية (صور)