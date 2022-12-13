الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الكاتدرائية اليوم

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد الأربعاء، عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتبث العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وكان قد أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، في عظته الأخيرة الأسبوع الماضي عن إقامة معرض يقيمه دار الكتاب المقدس، وذلك في عظة الأربعاء غدَا، لمدة يوم.

 وقال البابا تواضروس في عظته الأخيرة: أنه سيكون هناك "يوم الكتاب المقدس"، وفي "يوم الكتاب المقدس" يحضر معنا أعضاء دار الكتاب المقدس، وسيكون فيه معرض كبير بالخارج لنُسخ الكتاب المقدس المتعددة، بأشكال كثيرة وإصدارات دار الكتاب المقدس، وستكون فرصة طيبة أن نعرف الإنتاج والإصدارات الحديثة الموجودة من خلال دار الكتاب المقدس، وهذا اليوم هو يوم في السنة، ودائمًا يكون في نهاية السنة، ويكون يوم للكتاب المقدس، ونُركز عليه، وتكون فرصة طيبة أن نعرف كل جديد عندهم".

البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية البابا تواضروس الثان البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لاتحاد البورصات اليورو آسيوي

القوات البحرية المصرية تتولى قيادة قوة المهام المشتركة «153»

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

ارتفاع أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم بنحو 100 جنيه

إطلاق اسم «نبيل الشاذلي» و«صلاح سرور» على شاطئ وشارع بالإسكندرية

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة

الفنان الصغير.. أحمد بكر طفل فلسطينى يوثق انتهاكات الاحتلال بلوحات فنية (صور)

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟