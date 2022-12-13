البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الكاتدرائية اليوم

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد الأربعاء، عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتبث العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وكان قد أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، في عظته الأخيرة الأسبوع الماضي عن إقامة معرض يقيمه دار الكتاب المقدس، وذلك في عظة الأربعاء غدَا، لمدة يوم.

وقال البابا تواضروس في عظته الأخيرة: أنه سيكون هناك "يوم الكتاب المقدس"، وفي "يوم الكتاب المقدس" يحضر معنا أعضاء دار الكتاب المقدس، وسيكون فيه معرض كبير بالخارج لنُسخ الكتاب المقدس المتعددة، بأشكال كثيرة وإصدارات دار الكتاب المقدس، وستكون فرصة طيبة أن نعرف الإنتاج والإصدارات الحديثة الموجودة من خلال دار الكتاب المقدس، وهذا اليوم هو يوم في السنة، ودائمًا يكون في نهاية السنة، ويكون يوم للكتاب المقدس، ونُركز عليه، وتكون فرصة طيبة أن نعرف كل جديد عندهم".