الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لحيازته 910 طرب حشيش فى الإسماعيلية

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت جهات التحقيق بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من من مخدر الحشيش حوالى 910 طرب حشيش وزنت حوالى 91 كيلو جرام بدائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

البداية بتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد عبدالرحيم مدير مباحث الإسماعيلية يفيد ورود معلومات مفادها قيام اأحد تجار المخدرات بقرية أبوسلطان بالإتجار فى المخدرات وخاصة مخدر الحشيش وانه اتخذ من محل إقامته بأبو سلطان دائرة مركز فايد مسرحا لمزاولة نشاطه، وأنه يحوز كمية من مخدر الحشيش.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبدالرحيم مدير المباحث وضم المقدم محمد سكر رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه النقباء محمود عبد اللطيف وأحمد حمدى وأحمد عوض الله وأحمد إسماعيل، وأوكل لفريق البحث سرعة القبض على المتهم وضبط ما بحوزته من مخدرات.

ونجح فريق البحث من خلال إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة فى القبض على المتهم المتحرى عنه، ويدعى  «صابر.ع»، 40 عام، مقيم  قرية أبوسلطان دائرة مركز فايد، وبحوزته 910 طربة حشيش قبل توزيعها على عملائه.

 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط

جهات التحقيق عاطل مخدر الحشيش محافظة الإسماعيلية مدينة فايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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