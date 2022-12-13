الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة، استقرارًا اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجلت الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 سعر 18.64 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 17.88 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 17.17 جنيه.

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 16.60 جنيه.

سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 14.85جنيه.

سجل جرام  سعر الفضة عيار 880 سعر 16.33  جنيه.

- أسعار سبائك الفضة شراء جديد عيار 99

سجل سعر جرام الفضة 24.71 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 762.698 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا  1,221.42جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام  2,433.56 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام  4,644.20 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا   5,712.37  جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام  11,313.27 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 22,292.16 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة عيار 999 إعادة بيع

سجل سعر سعر جرام الفضة  18.43  جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة  573.217 جنيه. 

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 921.47 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 1,842.94  جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 3,685.88  جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 4,607.35  جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 9,214.70  جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو  18,429.40 جنيه.

اليوم الثلاثاء 13 13 ديسمبر 2022 أونصة الفضة 580 982 وجاءت الأسعار كالتالي الفضة النقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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