الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس اليوم خريفى.. وتوقعات بسقوط أمطار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحب ذلك نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن من المتوقع أن يكون طقس اليوم خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد.

ويظل الطقس اليوم حارًّا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة في أول الليل باردًا في آخره على أغلب الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس اليوم، يكون هناك نشاط للشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مناطق الأمطار ودرجات الحرارة

ويشهد الطقس غدًا، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بنسبة تصل إلى 30%.

وعن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ومتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر يكون خفيفًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين نصف المتر إلى متر وربع، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم الثلاثاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 26 للعظمى والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد: 26 للعظمى والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: 28 للعظمى والصغرى 12 درجة.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية، التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة بكل الأنحاء بالجمهورية، لتكون الأجواء مائلة للبرودة فى الصباح الباكر، مائلة للبرودة ليلًا.

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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