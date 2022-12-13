الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 4 إثر تصادم سيارتين في أبو المطامير بالبحيرة

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

لقى 4 أشخاص مصرعهم في الحال، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي (القاهرة - الإسكندرية)، بدائرة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

و تلقى مأمور مركز شرطة أبو المطامير، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم وبالانتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين سيارتين وأسفر الحادث الحادث عن وفاة 4 أشخاص وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
والمتوفين هم كل من محمد بسيوني محمد مندور، 26 عاما ومقيم بالإسكندرية، آية وائل رمضان علي قطب، 20 عاما ومقيمة بمركز أبو حمص فى البحيرة، هيثم.مسعود صلاح الدين عبد الحميد، 25 عاما ومقيم بمركز أبو حمص، وجثة مجهولة الهوية، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


 

 

4 أشخاص أبو حمص التحفظ على أشخاص مصرعهم القاهرة - الإسكندرية الكشف الطبى

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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