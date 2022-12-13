«فاينانشيال تايمز»: تقدم أمريكي في تجارب «اندماج نووي» لإنتاج الطاقة النظيفة

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، عن تقدم أمريكي في تجارب "اندماج نووي" لإنتاج الطاقة النظيفة بلا انبعاثات.

وقالت"فاينانشيال تايمز"، إن الفيزيائيين ظلوا منذ خمسينيات القرن الماضي، يسعون إلى تسخير تفاعل الاندماج النووي لإنتاج الطاقة، ولكن لم تكن أي مجموعة قادرة على إنتاج طاقة من التفاعل أكثر مما تستهلكه العملية، الأمر الذي سيوفر في حال الوصول إليه بديلاً موثوقاً به وفيراً للوقود الأحفوري والطاقة النووية التقليدية.

ونقلت الصحيفة عن 3 أشخاص اطلعوا على النتائج الأولية لتجربة أجريت حديثاً، قولهم إن مختبر "لورانس ليفرمور الوطني" الفيدرالي في كاليفورنيا، والذي يستخدم عملية تسمى "اندماج الحبس بالقصور الذاتي" والتي تتمثل في توجيه 192 حزمة من ليزر "إن آي إف"، الأكبر في العالم، نحو كبسولة صغيرة تحتوي على الديوتيريوم والتريتيوم، وهما شكلان مختلفان من عنصر الهيدروجين، أديا إلى خلق الطاقة المرغوبة في تجربة اندماج نووي في الأسبوعين الماضيين.

وعلى الرغم من أن العديد من العلماء يعتقدون أنه لا يزال أمام العالم عقود من الزمن لإنشاء محطات الطاقة الاندماجية، إلا أنه من الصعب تجاهل إمكانات هذه التكنولوجيا، لأن تفاعلات الاندماج لا تصدر أي كربون، ولا تنتج أي نفايات مشعة طويلة الأجل، ويمكن نظرياً لكوب صغير من وقود الهيدروجين تزويد المنزل بالطاقة لمئات السنين، بحسب الصحيفة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع ارتفاع أسعار الطاقة والحاجة إلى الابتعاد بسرعة عن حرق الوقود الأحفوري لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات خطيرة.

وقال الأشخاص المطلعون على النتائج إن تفاعل الاندماج في المنشأة الحكومية الأميركية أنتج حوالي 2.5 ميجا جول من الطاقة، وهو ما يمثل حوالي 120%؜ من 2.1 ميجا جول من الطاقة الموجودة في أجهزة الليزر، موضحين أن بيانات التجربة لا تزال قيد التحليل.