عمرو عبدالعزيز يكشف سبب عزوفه عن الزواج والفوبيا التى يعانى منها

كشف الفنان عمرو عبدالعزيز، سبب عزوفه عن الزواج حتى هذا العمر، وسبب انفصاله عن خطيبته.

رهاب الزواج

وقال خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه يعاني من فوبيا من الزواج، وأن أطباء النفس قالوا له إنه يعاني من رهاب الزواج، ولهذا السبب انفصل عن خطيبته رغم أنها تحملت معه كثيرًا موجهًا رسالة شكر لها وأنهما صديقان إلى الآن، مضيفًا أنه سبق ووصف الزواج بأنه مثل "الكرافتة"، تخنق ولكنها تجمل الشكل.

وخلال الحلقة قدم له الإعلامي عمرو الليثي، هدية مغلفة ليكتشف أن بداخلها بطة، فقام بالجري داخل الاستوديو مؤكدًا أنها يعاني من فوبيا من الطيور بشكل عام، وأنه سبق ورفض مشهد في برج حمام بسبب ذلك.

وكشف أن السبب في ذلك هو أنه خلال طفولته والده طلب منه أن يحضر له من السيارة “ديك رومي”، وعندما فتح شنطة السيارة أصيب بصدمة بسبب صوته وبدأ يجري في الشارع خوفًا، وبعدها أجبره والده على حمله فقام بحمله وهو يجري بسرعة كبيرة وقام بإلقائه أمام باب المنزل وغادر مسرعًا.