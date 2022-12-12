الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 10 أعوام لـ 3 أشخاص بتهمة قتل مزارع بقنا

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات قنا، اليوم الإثنين، حكما يقضي بمعاقبة، 3 متهمين بتهمة قتل مزارع بسبب خلافات على حد فاصل بالسجن المشدد 10 أعوام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا نائب ومحمد عمر عبدالجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغًا بمصرع محمد.ع، مزارع، أثناء ذهابه إلي الأرض الزراعية، وبعد إصابته بطلقات نارية وسلاح أبيض، بسبب خلافات على حد فاصل مع عبد القادر.ع، وأحمد.ع، وتركية، ج، بدائرة مركز قنا.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا المقيدة برقم 1027 لسنة 2022  كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 أعوام.

أجهزة الأمنية السجن المشدد 10 سنوات الأرض الزراعية الأجهزة الأمنية بقنا المشدد 10 سنوات بسبب خلافات طلقات نارية محكمة جنايات قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

قيادات الحركة المدنية الديمقراطية في ندوة «الدستور»: هناك رغبة حقيقية من الجميع لإنجاح الحوار الوطني

نقيب المهندسين: قرار هام بخصوص قيد خريجي المعاهد الهندسية غير المعتمدة قريبًا

قبل انطلاق القمة.. البيت الأبيض يتعهد بتقديم 55 مليار دولار لدعم إفريقيا

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور

فى ختام التعاملات المسائية.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»