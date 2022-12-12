السجن المشدد 10 أعوام لـ 3 أشخاص بتهمة قتل مزارع بقنا

أصدرت محكمة جنايات قنا، اليوم الإثنين، حكما يقضي بمعاقبة، 3 متهمين بتهمة قتل مزارع بسبب خلافات على حد فاصل بالسجن المشدد 10 أعوام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا نائب ومحمد عمر عبدالجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغًا بمصرع محمد.ع، مزارع، أثناء ذهابه إلي الأرض الزراعية، وبعد إصابته بطلقات نارية وسلاح أبيض، بسبب خلافات على حد فاصل مع عبد القادر.ع، وأحمد.ع، وتركية، ج، بدائرة مركز قنا.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا المقيدة برقم 1027 لسنة 2022 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 أعوام.