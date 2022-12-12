الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقى السفير السنغالى لدى القاهرة

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسفير دولة السنغال لدى القاهرة أبوبكر صار، وأعرب وفد التنسيقية خلال اللقاء عن تقديرهم للعلاقات المصرية السنغالية على كافة المستويات.


وأكد وفد التنسيقية، أهمية العمل على زيادة وتوطيد التعاون في مجالات الزراعة والتبادل التجاري والبنية التحتية والسياحية والصحة والطاقة، ونقل الخبرة بين الجانبين والتعاون فى المجال الثقافي والتعليمي.


من جانبه، أكد السفير السنغالي، عمق العلاقات المصرية السنغالية، وما تشهده من زخم عبر الماضي والحاضر وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات. 


وقال السفير السنغالي، إن العلاقات المصرية السنغالية لها أهمية خاصة وتشهد مزيدا من الزخم خلال الفترة الحالية بعد زيارة الرئيس السنغالي ولقائه مع الرئيس السيسي في مطلع العام الحالي. 


وأبدى السفير إعجابه بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتأثيرها فى الحياة السياسية المصرية، وأشار إلى ضرورة بناء علاقات بين التنسيقية والبرلمانيين والسياسيين الشباب في السنغال.


كما أكد السفير السنغالي أنه يعكف علي الإعداد لزيارة مرتقبة للإمام الأكبر شيخ الأزهر لدولة السنغال، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولي لشيخ الأزهر في تاريخ البلاد، وهو ما تعتز به السنغال كثيرا لما للأزهر من دور مهم في نشر العلم وتدريب الأئمة والدعاة. 


وفي نهاية اللقاء، أهدي وفد التنسيقية السفير السنغالي درع التنسيقية تقديراً له.


حضر اللقاء من جانب التنسيقية النواب محمد إسماعيل وطارق الخولي - أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد هندي وبسمة العقدة أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السنغال وفد التنسيقية مجالات الزراعة السفير السنغالي

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المشكلة المصرية

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