الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«المواطنون لم يتعظوا بعد».. القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

بلوجر شهيرة
بلوجر شهيرة

قال الكاتب الصحفي محمود عبدالراضي، إن الجميع لاحظ صباح اليوم انقلاب السوشيال ميديا بسبب اختفاء بلوجر شهيرة. 

عودة المستريح

وأكد عبدالراضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مجموعة من متابعي هذه البلوجر قاموا بتحرير بلاغات ضدها، حيث يتهمونها بالصب على أموالهم التي جمعتها منهم من أجل الاستثمار في قطاع شركتها الخاصة بقطاع العقارات والسيارات.

القبض على بلوجر شهيرة

أضاف أن المبلغ المالي المتعارف عليه الآن من قبل المواطنين يزيد علي مليون جنيه، لهذا أمرت النيابة بالقبض على هذه الفتاة وزوجها المشترك معها في الأمر، معبراً: "المواطنون ذهبوا إلى الأجهزة الأمنية بعدما رفضت هذه الفتاة الرد عليهم بالهاتف أو المقابلة، ولهذا تم إصدار تصريح بالقبض على البلوجر".

محمود عبد الراضي القبض على بلوجر المستريح النصب بالاموال مساء دى ام سى

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