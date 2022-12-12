الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنها: حافظنا على الترتيب الخامس بمصر وإفريقيا

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، أن جامعة بنها حافظت على ترتيبها الإقليمي ضمن أفضل خمس جامعات على مستوى مصر وإفريقيا، وتقدمت عالمياً وفقاً للتصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة جرين متريك UI GreenMetric لعام 2022 حيث احتلت الجامعة الترتيب الثالث محليا وإفريقيا، وصنفت من أفضل 500 جامعة عالميا، لتحتل الترتيب 275 ضمن 1080 جامعة حول العالم من 85 دولة شاركت هذا العام بذلك التصنيف.

 

وأفاد دكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف جرين متريك يعتبر أحد أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، ويعمل هذا التصنيف على ترتيب الجامعات وفقاً لعمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.


وأضاف الجيزاوي أن التصنيف يشتمل على ستة معايير رئيسية تتعلق بالتنمية المستدامة هي البنية التحتية والمباني الذكية والطاقة، وتغير المناخ وتدوير النفايات والمياه والنقل والاستعدادات التعليمية والبحثية، ويشمل كل معيار منها مجموعة من المؤشرات التفصيلية، وقد حققت الجامعة تقدما 72 مركزا على مستوى العالم، ومركزا على المستوى المحلي والإفريقي.


يذكر أنه قد ظهرت 17 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بهذا الإصدار لتصنيف الجامعات الخضراء.

الدكتور جمال سوسة جامعة بنها رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوى الترتيب الخامس على مستوى مصر وافريقيا

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