الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: تفاقم أزمات «صناعة الدواجن» يُهدد مستقبل 3 مليون مواطن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال النائب محمد صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة الزراعة ناقشت الاقتراح برغبة المقدم منه، حول أزمة الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار الدواجن واللحوم والبيض.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع اللجنة بحضور المسئولين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن والبنك المركز المصري، شهد مناقشة الأزمات التي تواجهها صناعة الدواجن، والتي يعمل بها 3 ملايين مواطن. 

وطالب “البدري” بضرورة توفير الكميات المطلوبة من الأعلاف وضبط الرقابة، كما دعا للتحكم في بورصة الدواجن للسيطرة على الأسعار، مُشيرًا إلى أن صناعة الدواجن مُرتبطة بالأمن الغذائي.

وناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدرى، وذلك بحضور الدكتور إيهاب فاروق، مدير عام الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، و الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى.

وأكدت  لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على تنفيذ التوصيات بشأن توفير كميات مليون و80 طن من خامات أعلاف الدواجن شهريا على أن يتم تسليم بيان بالكمية وإجراء تتبع لتداولها حتى تصل للمستخدم الأخير، للوقوف على مكان المشكلة بالضبط، وسرعة الإفراج عنها العمل على إتاحتها بالأسواق حتى تنخفض الأسعار ويتم الحفاظ على المنتجين.

وأشارت اللجنة إلى أن الأرقام تكشف وجود عجز في تحقيق الكميات المطلوبة للاستهلاك بنحو 20% في المائة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يتسبب في مشكلة بالسوق.

النائب محمد صلاح البدرى مجلس الشيوخ لجنة الزراعة اقتراح برغبة اسعار الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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