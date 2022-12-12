فى ختام التعاملات المسائية.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

سجّلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، استقرارًا في ختام التعاملات المسائية عن آخر سعر سجلته في التعاملات الصباحية.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، قال إن هناك استقرارًا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية، مضيفًا لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

عيار ١٨ سجل ١٤١٤ جنيهًا

عيار ٢١ سجل ١٦٥٠ جنيهًا

عيار ٢٤ سجل ١٨٨٦ جنيهًا

فيما سجل سعر الجنيه الذهب ١٣٢٠٠ جنيه

وسجل سعر الذهب العالمي اليوم في ختام التعاملات المسائية نحو ١٧٩٠ دولارًا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.