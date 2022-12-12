صدمة وإدانة.. كيف جاءت ردود فعل أعضاء البرلمان الأوروبي بعد سجن نائبته؟

حالة من الارتباك تسيطر على البرلمان الأوروبي، بعد سجن نائبة رئيسته اليونانية إيفا كايلي بشبهات فساد تهدد بتشويه صورة المؤسسة.

وتم سجن كايلي (44 عاماً) وثلاثة أشخاص آخرين، بقرار من قاضٍ في بروكسل بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق بشأن مبالغ كبيرة، حصلوا عليها بشكل غير قانوني للتأثير في قرارات البرلمان الأوروبي، بحسب فرانس برس.

وبحسب الوكالة الفرنسية لم تستطع كايلي الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبّس"، حيث تم العثور على "أكياس مليئة بالأوراق النقدية" في شقة النائبة الاشتراكية الأوروبية.

ردود فعل البرلمان الأوروبي على فضيحة نائبته

وجاءت ردود الأفعال من داخل البرلمان الأوروبي تباعاً حول شبهة الفساد المرتبطة بـ"كايلي"، حيث قالت النائبة الأوروبية الفرنسية أورور لالوك، العضو في كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين، القوة السياسية الثانية في البرلمان الأوروبي الذي جرد كايلي من مهامها السبت، في تغريدة "ينبغي تدعيم مؤسستنا بشكل عاجل لمحاربة سم الفساد".

ومن المحتمل تغيير جدول أعمال هذه الجلسة العامة الأخيرة لعام 2022 جراء هذه الفضيحة واحتدام النقاش المقرر الأربعاء حول "الدفاع عن الديموقراطيات ضد التدخل الأجنبي".

فيما طالبت النائبة الفرنسية مانون أوبري (حزب فرنسا الأبية)، الرئيسة المشاركة لتكتل اليسار الراديكالي، "باستقالة نائبة الرئيسة التي أوقفت متلبسة وعقد نقاش حازم ووضع لجنة تحقيق بشكل فوري في أوجه قصور البرلمان في هذه القضية".

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل إن "هذه المعلومات مقلقة للغاية".

فيما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الاثنين أن شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي "مثيرة للقلق الشديد. إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا. هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدا".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من جانبها، "أنها حادثة لا تصدق وينبغي الآن توضيحها بشكل لا لبس فيه وبصرامة القانون، لأنها تتعلق أيضًا وقبل كل شيء بمصداقية أوروبا".

فيما سخر رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان الاثنين، من فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي الذي يسارع دائما للتنديد بانتهاكات دولة القانون في هذا البلد الواقع في أوروبا الوسطى.

وكتب أوربان على حسابه على موقع تويتر ساخرا "صباح الخير للبرلمان الأوروبي!".

وأرفق التغريدة بصورة من العام 1981 يظهر فيها الرئيسان الأميركيان رونالد ريغان وجورج بوش ينفجران ضحكا وقد كُتب عليها "ويقولون إنهم قلقون للغاية إزاء الفساد في المجر".

تجريد كايلي من مهامها

إزاء الفضيحة والشبهات التي تدور حول كايلي، استبعدها الحزب الاشتراكي اليوناني من صفوفه مساء الجمعة وأعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية الاثنين تجميد كل أصولها.

كما جردت رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ميتسولا السبت موقتا نائبتها اليونانية من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط.

وفي البرلمان الأوروبي أربعة عشر نائب رئيس من مجموعات سياسية مختلفة.

ويمكن لقادة المجموعات السياسية بأغلبية ثلاثة أخماس، أن يقترحوا على البرلمان عزل نائب الرئيس لدى ارتكابه "خطأ جسيما"، بحسب النظام الداخلي.

بعد ذلك يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي التصويت على هذا الاقتراح بأغلبية ثلثي الأصوات لاقراره.