الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القدر كان رحيمًا.. إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الإثنين، نتيجة وقوع حادثى سير بمركزى الدلنجات ووادى النطرون في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة شخصين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما شهدت مدينة الدلنجات بالبحيرة وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بوسط المدينة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الدلنجات المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.

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