«بينكم شبه فظيع.. محلاكم»| كيف تفاعل جمهور نانسي عجرم مع الظهور الأول لـ ليا؟

تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عمليات البحث عبر محرك "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لها، يرصد لحظة وصولها لدبي وبصحبتها ابنتها استعدادًا لإحياء حفل غنائي.

واستطاعت "ليا" ابنة نانسي عجرم خطف أنظار الجماهير بجمالها، حيث عبر رواد مواقع التواصل عن إعجابهم بها وبجمالها.

وشبه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “ليا” بوالدتها، وعلق البعض: "تشبه نانسي الجميلة.. بينكم شبه فظيع.. ما أجملكم نانسي وليا..محلاكم".

وتستعد نانسي عجرم لإحياء حفلًا غنائيًا اليوم، في القرية العالمية بدبي في تمام التاسعة بتوقيت الإمارات، ومن المقرر أن تقدم نانسي خلال حفلها مجموعة متميزة من أغانيها التي تشمل القديم والحديث.

وكشفت نانسي، مؤخرًا، عن أغنيتها الجديدة بعنوان "يا عيد" والتي من المقرر طرحها في بداية العام الجديد بالتزامن مع احتفالات أعياد رأس السنة 2023، حيث نشرت على الصفحة الرسمية لـ نانسي عجرم بوستر باسم الأغنية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة: "نانسي يا عيد".

وكانت آخر أعمال نانسي عجرم، أغنية "على شانك" والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب، وحمل فيديو كليب الأغنية بهجة شديدة وبعض اللقطات المثيرة، والتي تمثلت في دخول نانسي عجرم على "تيك توك" خلال الكليب، فضلا عن رقص الفنانة على الطريقة الهندية.